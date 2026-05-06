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QUADRILHAS Prévia da Fequajupe abre temporada junina com 33 quadrilhas no Recife Evento realizado no Clube Português marca início do calendário de apresentações e evidencia a força cultural e econômica do movimento junino em Pernambuco

A agenda junina em Pernambuco começa a ganhar forma nesta sexta (1º), quando o Clube Português, no bairro das Graças, Recife, recebe a edição 2026 do Pré Junino, iniciativa que tradicionalmente inaugura o período de apresentações das quadrilhas no estado.

A programação tem início às 14h30 e reunirá 33 agremiações, entre formações adultas e infantojuvenis.

Organizado pela Federação das Quadrilhas Juninas e Similares do Estado de Pernambuco (Fequajupe), o encontro funciona como uma vitrine antecipada dos espetáculos que serão levados aos arraiais, festivais e competições ao longo do mês de junho.

Em cena, o público terá contato com recortes das montagens preparadas pelos grupos, que envolvem pesquisa temática, elaboração de figurinos, construção cenográfica e desenvolvimento coreográfico.

A realização também evidencia o impacto social e econômico do ciclo junino. A cadeia produtiva envolve diversos profissionais — de costureiras a músicos, passando por coreógrafos, produtores e marcadores —, além de mobilizar comunidades inteiras que se dedicam às atividades durante todo o ano.

Para a presidenta da Fequajupe, Michelly Miguel, o encontro simboliza a dimensão cultural do movimento.

“O Pré Junino é um momento de celebração da nossa identidade cultural e da força das quadrilhas juninas. É quando mostramos ao público um pouco do que foi preparado com muito amor, esforço e dedicação ao longo de meses. Pernambuco tem um dos movimentos juninos mais fortes do Brasil, e esse evento reafirma nossa grandeza, nossa organização e a potência artística dos nossos grupos”, afirmou.

A federação também atua em outras frentes ligadas ao segmento, incluindo a organização do Concurso Estadual Pernambuco Junino, além de ações voltadas à difusão da cultura popular no interior, capacitações técnicas e articulações institucionais para fortalecer o setor em todo o estado.

SERVIÇO

Pré Junino 2026 da Fequajupe

Quando: Domingo (10), a partir das 14h30

Onde: Clube Português - Av Conselheiro Rosa e Silva, 172 – Graças

Ingressos: R$ 15, à venda na bilheteria do clube

Instagram: @fequajupe

* Com informações da assessoria

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