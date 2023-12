A- A+

Cultura Pré-Réveillon do Paço do Frevo terá Spok, Claudionor Germano e grupos tradicionais, sexta (29) Com o tema "Festa, Fé e Frevo", evento começa às 11h; Maracatu Encanto do Pina, Afoxé Omo Nilê Ogunjá e outros grupos de cultura popular estão na programação

Para encerrar 2023 e celebrar o recorde de público deste ano - com mais de 150 mil visitantes - o Paço do Frevo promove um Pré-Réveillon gratuito, nesta sexta-feira, 29 de dezembro. O evento anuncia as comemorações do ano novo, em que o Centro de Referência em Salvaguarda do Frevo completa sua primeira década de existência.



Programação

Com o tema “Festa, Fé e Frevo”, começa às 11h, com apresentação do Maracatu Encanto do Pina e do Afoxé Omo Nilê Ogunjá.



Ao meio-dia, o Maestro Spok faz o fervo com as participações especiais dos músicos convidados Beto Hortis, Claudionor e Nonô Germano, Ed Carlos, Lu Maciel, Nilsinho Amarantes e Surama Ramos.

Sobre o anfitrião

Spok, natural de Igarassu, começou na música com apenas 13 anos. Com três discos lançados, inúmeros palcos divididos com grandes artistas, ele é arranjador, instrumentista e diretor musical da SpokFrevo Orquestra. Uma das grandes referências da música instrumental brasileira, vem contribuindo para espalhar o Frevo pelo Brasil e pelo mundo.

Nos quase dez anos do Paço, Spok esteve presente em todas as celebrações de Pré-Réveillon do museu e, no dia 29, vai colocar o público de todas as idades para frevar junto aos convidados especiais, reverenciando diversas gerações do Frevo. “Quem for para o Pré-Réveillon do Paço do Frevo vai presenciar encontros incríveis de gerações, da linguagem e do espírito sagrado do Frevo, do Carnaval de Pernambuco”, convida Spok.

Sobre as outras atrações

Da comunidade do Bode, a Nação do Maracatu Encanto do Pina, fundada em 1980 pela yalorixá Maria José da Silva, conhecida como Mãe Maria de Sônia, é atualmente uma das mais importantes nações de maracatu de Pernambuco. Campeã do Carnaval 2023, é regida pela mestra Joana Cavalcante, única mulher mestra de uma nação de maracatu baque virado.

Já o Afoxé Omô Nilê Ogunjá é um grupo cultural e artístico fundado em 2004 na comunidade do Ibura e tem como missão fomentar ações que valorizem a cultura afro-brasileira, construindo e fortalecendo a história de luta e resistência da comunidade negra.

Outroas atividades

Na quinta-feira (28), o Paço do Frevo recebe uma comemoração especial em homenagem à data em que Nascimento do Passo celebraria 87 anos.



Com participação de ex-alunos do mestre e do grupo paraibano Frevoada, a apresentação será das 14h30 às 17h30, em 28 de dezembro, instituído em 2022 o Dia Estadual do Passista de Frevo em celebração ao nascimento do artista, falecido em 2009 e ícone que definiu os movimentos até hoje utilizados por quem cai no Frevo. As inscrições prévias devem ser feitas através deste link.

A liderança do evento é de Mestre Landinha, representante da cultura popular pernambucana. Conhecida como Dama do Passo, foi professora e coordenadora da Escola Municipal de Frevo e participou de festivais internacionais de dança junto ao Bacnaré.



Ela e o mestre Nascimento do Passo, que ela conheceu em 1987, quando iniciou suas aulas no Clube Vassourinhas, foram companheiros durante anos na vida pessoal e profissional. Atualmente, a mestra está à frente do seu projeto na comunidade de Campo Grande, no Clube das Pás, onde coordena aulas e o Grupo de Dança Cia Abre-Alas.

SERVIÇO:

Dia 28 | Aniversário do mestre Nascimento do Passo

Com ex-alunos do mestre e grupo Frevoada

Das 14h30 às 17h30

Participação mediante inscrição neste link

Dia 29 | Pré-Réveillon do Paço

Com Afoxé Omo Nilê Ogunjá, Maracatu Encanto do Pina e Maestro Spok convidando Beto Ortiz, Ed Carlos, Claudionor e Nonô Germano, Lu Maciel, Nilson Amarante e Surama Ramos

Às 11h

Acesso gratuito

Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife, Recife

Horários: Terça a sexta, 10h às 17h | Sábado e domingo, 11h às 18h

Ingressos: R$ 10 e R$ 5 (meia) - entrada gratuita às terças-feiras

*Confira aqui a política de gratuidade do museu

