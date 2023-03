Pré-venda de ingressos para edição do Coquetel Molotov começa nesta quarta (15)

A- A+

A pré-venda de ingressos para a edição 2023 do Festival No Ar Coquetel Molotov começa nesta quarta-feira (15), a partir das 8h, no site Sympla.

Marcado para o dia 21 de outubro, no Campus da UFPE, Cidade Universitária, Zona Oeste do Recife, o Festival celebra nesta edição dua décadas.





Referência no circuito de música independente, o No Ar Coquetel Molotov alterna no palco nomes conhecidos da cena País afora com boas novas do universo local e também nacional.

Para a edição de 2022, o festival levou ao Campus da UFPE, Letrux, Flora Matos, Orquestra Jovem de Pernambuco, Tasha&Tracie e Marcos Vale, entre outros artistas. A programação de 2023 ainda não foi divulgada pela organização do evento.

