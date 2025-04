A- A+

Show Pré-venda de ingressos para os shows de Dua Lipa no Brasil começa nesta segunda (7); veja detalhes Os shows da turnê "Radical Optimism" no Brasil acontecem em São Paulo e Rio de Janeiro, nos dias 15 e 22 de novembro (respectivamente)

A cantora pop Dua Lipa anunciou as datas para sua turnê "Radical Optimism", e o Brasil não ficou de fora do calendário da artista. Nesta segunda (7), começa a pré-venda dos ingressos para os shows em São Paulo e Rio de Janeiro, que acontecem nos dias 15 e 22 de novembro (respectivamente).

A pré-venda dos ingressos estará disponível na plataforma Ticketmaster e no site Dualipa.com, e inicia às 10h. Para clientes Visa no Brasil, a venda acontece nesta terça (8). A venda geral acontece começa nesta quarta (9).

Quanto custam os ingressos para o show de Dua Lipa?

Pista Premium A/B: R$ 890,00 (inteira) e R$ 445,00 (meia-entrada)

Pista: R$ 590,00 (inteira) e R$ 295,00 (meia-entrada)

Cadeira inferior: R$ 720,00

Cadeira superior: R$ 780,00 (inteira) e R$ 390,00 (meia-entrada)

Arquibancada: R$ 460,00 (inteira) e R$ 230,00 (meia-entrada)

O show de São Paulo, que será no dia 15 de novembro, acontece no Estádio Morumbis. Já o do Rio de Janeiro, que será no dia 22 de novembro, acontece no Estádio Nilton Santos.

