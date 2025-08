A- A+

CINEMA Pré-venda de "O Agente Secreto" para exibições no Recife começa nesta segunda-feira (4) Vencedor em Cannes, thriller político ambientado na ditadura será exibido em sessões especiais nos cinemas São Luiz e Teatro do Parque em setembro

O filme “O Agente Secreto”, novo trabalho do cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho, terá suas primeiras exibições no Brasil em sessões especiais no Recife, cidade natal do diretor e cenário principal da trama.

Estrelado por Wagner Moura, o thriller político será exibido no dia 10 de setembro, às 19h no Cineteatro do Parque e às 19h40 no Cinema São Luiz, com presença confirmada de parte do elenco e da equipe técnica.

Premiado no Festival de Cannes 2025, o longa se passa em 1977, durante os anos de repressão da ditadura militar.

A história acompanha um professor que retorna à capital pernambucana em busca de tranquilidade, mas acaba se tornando alvo do regime autoritário. As filmagens ocorreram entre maio e julho de 2024, em locações emblemáticas do Recife.

A pré-venda dos ingressos começa nesta segunda-feira (4), a partir do meio-dia, pelas plataformas Sympla para a sessão no Teatro do Parque e Ticket Simples para a exibição do Cinema São Luiz.

As sessões no Recife fazem parte de uma série de pré-estreias agendadas antes do lançamento nacional do filme, previsto para 6 de novembro.



Veja também