Pré-venda do Lollapalooza Brasil 2027 começa nesta terça (4)
Vendas serão realizadas exclusivamente pelo site da Ticketmaster Brasil e na bilheteria oficial no Shopping Ibirapuera
A pré-venda dos ingressos para o Lollapalooza Brasil 2027 começa ao meio-dia desta terça-feira, 4. Nesta primeira etapa, estarão disponíveis apenas os ingressos Lolla Pass, que garantem acesso aos três dias do festival, marcado para 19, 20 e 21 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. As vendas serão realizadas exclusivamente pelo site da Ticketmaster Brasil e na bilheteria oficial no Shopping Ibirapuera.
A edição de 2027 marcará os 15 anos do festival no Brasil. Até o momento, a organização ainda não anunciou o line-up. Os ingressos para os três dias estarão disponíveis em três modalidades:
. Lolla Pista (a partir de R$ 969): acesso à área principal dos shows;
. Lolla Comfort by Bradesco (a partir de R$ 1.985,10): inclui uma área exclusiva com vista privilegiada, guarda-volumes, bares, pontos de alimentação, banheiros exclusivos e espaço de descanso;
. Lolla Lounge by Vivo (a partir de R$ 3.489): oferece uma experiência premium, com open bar, open food, ativações de marcas, after party e transporte de ida e volta para o festival
Os valores correspondem ao primeiro lote, com o desconto máximo oferecido pelo festival, para quem tem direito à meia-entrada e realiza a compra com cartões elegíveis do Bradesco, Bradescard, next ou Digio.
Leia também
• Cantor Edson Gomes é internado em UTI na Bahia após show em Salvador; saiba estado de saúde
• Viviane Batidão cancela show após sofrer acidente de lancha com sua equipe no Pará
• Xuxa anuncia mais um show em SP após sucesso de 'O Último Voo da nave'
Nas compras feitas pelo site da Ticketmaster Brasil, haverá cobrança de taxa de serviço de 20%. Já na bilheteria oficial, não há incidência dessa taxa.
O festival oferecerá ingressos nas modalidades inteira, meia-entrada e entrada social. Clientes Bradesco terão 15% de desconto sobre o valor do ingresso - benefício cumulativo com a meia-entrada e a entrada social -, além da possibilidade de parcelamento em até dez vezes sem juros.
Para o público geral, as compras poderão ser divididas em até três parcelas sem juros ou entre quatro e oito parcelas com juros. A organização também orienta o público a adquirir os ingressos apenas pelos canais oficiais para evitar fraudes.