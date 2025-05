A- A+

FESTIVAL DE MÚSICA Pré-venda do The Town começa nesta terça-feira; saiba como comprar A segunda edição do evento contará com atrações como Katy Perry, Mariah Carey, Green Day e Ludmilla

A pré-venda do The Town 2025, festival que ocorre entre 6 e 14 de setembro, começará nesta terça-feira (20).

Ela é disponível para clientes Itaú e associados da The Town Club, a partir do meio-dia e através da plataforma da Ticketmaster Brasil.

A segunda edição do festival, realizado no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo, contará com atrações como Katy Perry, Mariah Carey, Green Day, Ludmilla, Travis Scott, Lauryn Hill, entre outros.



Para quem possui o The Town Card, cuja troca pelos ingressos dos dias respectivos começou na sexta-feira (16) ainda é possível alternar os bilhetes até o dia 26.

Após a data, a troca está sujeita a disponibilidade de ingressos.

Além dos benefícios na compra dos ingressos, os integrantes do The Town Club também poderão adquirir credenciais exclusivas e descontos durante o festival.

A venda geral começa no dia 27 de maio, também ao meio-dia e por meio da Ticketmaster Brasil. Para quem disputará ingressos com o público em geral, a dica dos organizadores é a de que o cadastro do site seja feito antecipadamente.



