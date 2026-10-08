Preamar: ocupação poética da artista Laura Castro chega ao Recife na próxima terça (13)
Em diálogo com o Capibaribe e outros rios urbanos, ocupação celebra também os 15 anos de trajetória da artista
Em meio a livros, performance, práticas gráficas e as águas da cidade, a artista Laura Castro chega ao Recife na próxima terça-feira, 13 de outubro, com a ocupação poética "Preamar".
As ações acontecem no Laboratório de Práticas Gráficas da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e na Escola Municipal de Artes João Pernambuco.
No primeiro espaço será realizada a mostra "Pradianti, tomada por poemas-cartazes, objetos poéticos, livros da artista e experimentos audiovisuais.
Já na João Pernambuco acontece a performance de leitura "Ignácia - um Livro de Boca" - em diálogo com o Rio Capibaribe e com os rios urbanos em geral . Rios, alías, muitas vezes poluídos, canalizados ou invisíveis para grande parte da população.
Preamar
Preamar, poéticas de maré cheia, é uma ocupação poética efêmera que reúne a mostra Pradianti, performances de leitura, encontros com o público e a circulação de livros e objetos poéticos de Laura Castro.
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A proposta da circulação surge, também, em celebração aos 15 anos de trajetória da artista que, desde 2011, produz trabalhos em diferentes materialidades no campo ampliado da Literatura.
No Recife, Preamar encontra as águas do Capibaribe e abre fresta para "Ignácia", livro ainda inédito.
A propósito, na ocasião, haverá sorteio de publicações e oferta de cartazes produzidos especialmente para a circulação do projeto - contemplado nos Editais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura na Bahia, sob recursos do Governo Federal por meio do Ministério da Cultura, e executados pelo Governo do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura do Estado.
Sobre Laura Castro
Artista da palavra e editora independente, atua como pesquisadora e professora no IHAC/UFBA.
Autora e organizadora de dezenas de publicações, sua produção atravessa poesia, ficção, crítica, literatura infantil, livros-objeto e experimentação gráfica.
Estreou com Cabidela (2011) e Fio Condutor (2013), e publicou, entre outros, "Inês: pequena antologia do passado" (2020), "Convoque sua deusa" (2022) e "A História de um Botão" (2023).
É referência da cena contemporânea de livro experimental e edição independente na Bahia, com trajetória marcada pela pesquisa das relações entre palavra, imagem, tipografia e materialidade do livro.
PROGRAMAÇÃO
Terça-feira, 13 de outubro
10h - Laboratório de Práticas Gráficas / UFPE
- Mostra Pradianti
16h — Escola Municipal de Artes João Pernambuco
- Performance "Ignácia"
SERVIÇO
Preamar - Ocupação da artista Laura Castro
Quando: terça-feria, 13 de outubro
Onde: Laboratório de Práticas Gráficas / UFPE e Escola Municipal de Artes João Pernambuco
Acesso gratuito