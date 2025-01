A- A+

festival PREAMP 2025 está com inscrições abertas para o Palco Escola e Mostra de Música até 29 de janeiro Festival chega à sua 22ª edição e acontecerá de 10 a 22 de fevereiro, no Cais da Alfândega

Artistas da música, técnicos e interessados na área, atenção: o festival PREAMP segue com inscrições abertas para dois editais: Palco Escola e Mostra AMP de Música, até as 20h do dia 29 de janeiro. Os formulários estão disponíveis no Instagram da AMP - Articulação Musical Pernambucana.

O PREAMP acontecerá de 10 a 22 de fevereiro, no Cais da Alfândega, Bairro do Recife. Este ano, adota o tema "Minha memória é feita de passado, mas meu coração é cheio de futuro", com a proposta de promover a música autoral e a formação técnica no estado, assim como debates sobre inovações tecnológicas no mercado da economia criativa.



“Com mais de 21 anos de história, o Festival PREAMP consolidou-se como um ambiente de intercâmbio entre músicos e técnicos pernambucanos por democratizar o acesso à cultura, à informação e à formação. E mais um vez reforça seu compromisso com o desenvolvimento da cadeia produtiva no Estado”, destaca o coordenador-geral do PREAMP, Fábio Cavalcante.

Segundo Fábio, o tema deste ano reflete como a música está em constante transformação por conta dos avanços tecnológicos. “A relação entre o passado e o futuro está no centro da proposta do festival, que é preservar e homenagear a identidade musical pernambucana, e em paralelo explorar novos sons, formatos e métodos de produção, distribuição e consumo musical”.

O PREAMP é realizado pela Articulação Musical Pernambucana (AMP), com patrocínio da Prefeitura do Recife e apoio do Governo de Pernambuco.



Mostra AMP de Música

A Mostra AMP de Música tem o objetivo de selecionar artistas e bandas da nova cena pernambucana por meio de uma curadoria externa à AMP, formada por produtores e curadores convidados.

Pensando em atrair o público para conhecer as novas bandas pernambucanas, o festival também contará com atrações convidadas.

Para esta edição, a premiação será destinada às seis atrações classificadas, que receberão uma mentoria para o desenvolvimento de suas carreiras artistas com nomes reconhecidos da cena musical brasileira.

Os três mais bem pontuados na curadoria terão vaga garantida na programação do Carnaval do Recife.

Palco Escola

Já o Palco Escola AMP, que acontecerá entre os dias 10 e 21 de fevereiro, tem o objetivo de atender à demanda de capacitação de profissionais na área técnica do mercado musical em Pernambuco. A carga horária dos cursos varia entre 4 e 40 horas-aula.



As atividades formativas abrangem temas específicos das funções da cadeia produtiva da cultura, tais como: Configuração e operação de sistemas de som para grandes eventos; Beatmaking express - produção e execução de beats; Técnicas de palco e seus avanços tecnológicos; VJ: o poder das imagens na música; Introdução e aplicação de ferramentas de IA criativa no segmento cultural; Marketing digital: como produtores e artistas podem promover seus trabalhos nas redes sociais partindo do zero; Coordenação de backstage e seus avanços tecnológicos; Direção de palco e soundcheck; Criação de experiências artísticas - do ritual à tecnologia.



Novidade no festival deste ano, o Fórum AMP de Qualificação Técnica surge em meio a inúmeros debates em todo o mudo sobre o papel do profissional da técnica neste novo mercado.

“São ações teóricas e práticas com temas focados na cadeia produtiva da cultura, e palestrantes especializados nos assuntos que vão de bens culturais aos novos caminhos no mundo digital, realidades contemporâneas no mercado da economia criativa”, destaca Fábio Cavalcante.



O Fórum AMP de Qualificação Técnica terá palestras e debates como: A revolução da inteligência artificial na composição musical; O papel das plataformas de streaming na carreira dos artistas - desafios e oportunidades; Trabalhadores(as) da cultura – avanços e perspectivas; e A ressignificação dos eventos na era da experiência



SERVIÇO

Inscrições abertas para o 22º Festival PREAMP 2025

Até 29 janeiro de 2025, 20h

Link para inscrições e mais informações: @oficial_amp ou pelo e-mail [email protected]

