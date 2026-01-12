A- A+

TEMPORADA DE PREMIAÇÕES "Precisamos continuar a fazer filmes sobre a ditadura", diz Wagner Moura após o Globo de Ouro Segundo o ator, o tema permanece atual e presente no cotidiano do país

Vencedor do Globo de Ouro 2026 de Melhor Ator em Filme de Drama por O Agente Secreto, Wagner Moura comentou, em coletiva de imprensa após a cerimônia, a importância de o cinema brasileiro seguir abordando o período da ditadura militar. Segundo o ator, o tema permanece atual e presente no cotidiano do país.

Ao falar com jornalistas depois de receber o prêmio no domingo, 11, Moura afirmou que o Brasil ainda lida com consequências diretas do período histórico. Para ele, a produção de filmes sobre a ditadura segue necessária como forma de reflexão e memória.

"Precisamos continua fazendo filmes sobre a ditadura. A ditadura ainda é uma cicatriz aberta em nossa vida brasileira. Aconteceu há apenas 50 anos", afirmou o ator. Em seguida, ele relacionou o tema ao cenário político recente do país. "Recentemente, tivemos, de 2018 a 2022, um presidente de extrema-direita/fascista no Brasil, que é uma manifestação física dos ecos da ditadura", disse, em referência ao governo de Jair Bolsonaro.

Moura concluiu destacando que os efeitos do regime militar não pertencem apenas ao passado. "Portanto, a ditadura ainda está muito presente no cotidiano brasileiro", completou.

Reconhecimento internacional

Dirigido por Kleber Mendonça Filho, O Agente Secreto também foi premiado como Melhor Filme em Língua Não Inglesa na mesma edição da cerimônia. Foi a primeira vez, em 27 anos, que o Brasil venceu essa categoria novamente, desde Central do Brasil, e a primeira vez que o país conquistou dois prêmios em uma mesma edição da premiação.

No palco, Kleber Mendonça Filho agradeceu ao elenco, mandou uma saudação ao Brasil e destacou a parceria com Wagner Moura.

O diretor também dedicou o prêmio a jovens cineastas e ressaltou o momento histórico para a realização de filmes no Brasil e nos Estados Unidos. O Agente Secreto ainda concorreu a Melhor Filme de Drama, mas perdeu para Hamnet.

