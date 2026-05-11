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Prédio do último show dos Beatles vai virar museu de sete andares em Londres

A mansão, tombada como patrimônio histórico, sediará diversos objetos que marcaram a trajetória do grupo, além de exibir materiais de arquivo inéditos

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Prédio do último show dos Beatles vai virar museu de sete andares em LondresPrédio do último show dos Beatles vai virar museu de sete andares em Londres - Foto: Fiji Press/Jiji Press/AFP

Considerada a maior banda de rock de todos os tempos, os Beatles ganharão uma nova atração celebrando sua carreira em Londres. Com abertura marcada para 2027, The Beatles at 3 Savile Row ocupará os sete andares do histórico prédio em que o Quarteto de Liverpool fez sua última apresentação pública antes de se separar.

Prédio do último show dos Beatles vai virar museu de sete andares em LondresPrédio do último show dos Beatles vai virar museu de sete andares em Londres - Foto: Google Maps/Reprodução

A mansão, tombada como patrimônio histórico, sediará diversos objetos que marcaram a trajetória do grupo, além de exibir materiais de arquivo inéditos. Os Beatles tiveram o prédio na Savile Row como sua principal base de trabalhos entre 1968 e 1970, inclusive gravando seu último disco, Let It Be, no porão do local.

"Os turistas vêm à Inglaterra e podem ir até a Abbey Road, mas não podem entrar no prédio", explicou Paul McCartney à BBC. "[As fotos na faixa de pedestres] atrapalham o trânsito e deixam os motoristas bem irritados. Então achei que [a abertura do museu] era uma ótima ideia."

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"[Os fãs] entrarão pelo térreo, onde terão objetos e coisas assim", explicou o músico. "Aí eles vão subir até o topo do prédio e verão várias coisas que aconteceram aqui e ali, até chegar ao topo, onde podem sair no telhado e fingir ser um Beatle."

Além das atrações, o novo museu também terá uma loja com produtos oficiais e licenciados. "Você precisa de um souvenir", concluiu McCartney.

Interessados em comparecer ao novo museu podem se registrar no site oficial do The Beatles at 3 Savile Row.

Importância histórica
Além de abrigar os trabalhos dos Beatles ao longo dos anos finais da banda, o 3 Savile Row também se tornou um dos locais mais importantes de suas trajetórias. Foi no telhado do local em que McCartney, John Lennon, George Harrison e Ringo Starr se apresentaram pela última vez como uma banda, em janeiro de 1969

Michael Lindsay-Hogg, diretor do registro histórico da atração, contou que Starr e Harrison quase desistiram da apresentação, mas foram convencidos por Lennon.

O show durou 42 minutos, sendo interrompido pela polícia londrina após reclamações de moradores vizinhos, incomodados com o barulho dos Beatles e seus fãs.

Após a separação, os Beatles mantiveram o controle do prédio, antes de vendê-lo em 1976. Tom Greene, CEO da Apple Records, sugeriu comprar o local de volta a McCartney no ano passado.

"Ele é um fio desencapado e está focando muita energia em mostrar o que os Beatles significaram e o que as pessoas querem de nós hoje em dia", disse Paul, que ainda elogiou a equipe por trás da nova atração. "Estou animado para que as pessoas a vejam quando estiver pronta."

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