Preenchimento, rinoplastia, mamoplastia... os procedimentos estéticos que moldaram corpo de Anitta

Tratando de uma infecção bacteriana, a cantora Anitta, 32 anos, voltou um pouco diferente. Seus seguidores notaram mudanças faciais que poderiam ter sido resultado de novos procedimentos estéticos da artista. E eles estavam cobertos de razão. Segundo a assessoria da cantora, Anitta resolveu aumentar o tamanho dos lábios e afinar o queixo e as bochechas.

"A cantora realizou um procedimento estético (como é de seu costume), sem qualquer intercorrência ou necessidades especiais", explicou a assessoria por meio de comunicado.

O informe ressalta que "não procede de forma alguma a informação de que Anitta teria passado por uma cirurgia malsucedida nos Estados Unidos", como teria corrido uma notícia falsa pela internet e finaliza dizendo que a cantora teve alta médica e que no momento “aproveita dias de descanso num cruzeiro luxuoso pelo Mar Mediterrâneo”.

Cirurgias plásticas não são incomuns na vida de Anitta, aliás, muito pelo contrário, estima que ela já tenha feito cerca de 50 procedimentos estéticos, incluindo:

lipoaspiração, rinoplastia, preenchimento dos lábios e até mesmo ninfoplastia (para reduzir os pequenos lábios vaginais).

"Não ligo para as críticas, não! Já me julgaram pra caramba, mesmo o Brasil sendo o segundo país no mundo que mais faz plástica no mundo, julgaram. Quando fiz, amor, quase entrei em depressão de tanto que falaram mal de mim. O mesmo aconteceu com o preenchimento labial. Foi um tormento na minha vida, senhor. Hoje em dia, as pessoas fazem até compartilham nas redes sociais as agulhadas na boca", afirmou Anitta, numa entrevista ao Globo, ao listar as cirurgias plásticas que já fez — e segue fazendo.

Confira as mais comuns realizadas pela artista:

Preenchimento labial

O preenchimento labial é um procedimento estético que visa a aumentar o volume e definir o contorno dos lábios, utilizando substâncias como ácido hialurônico, preenchedor temporário que é absorvido pelo organismo após um tempo de forma natural.

Colocar ou retirar preenchedores em qualquer parte do corpo gera alguns riscos. O principal deles é a deformidade daquela região. Que vai depender de alguns pontos, por exemplo, o tempo que aquela substância está localizada no corpo do paciente, a quantidade do preenchedor e se a pele da pessoa tem uma boa elasticidade.

Já os lábios inchados e roxos podem ser tratados com medicamentos, compressas frias e pomadas, porém, é importante que o profissional saiba notar os sinais de alerta, como formigamentos, anestesias, grandes hematomas, desvio de rima, que é quando a boca entorta, e assimetrias e que pode levar a problemas maiores como uma oclusão vascular que, se não diagnosticado e tratado a tempo, pode levar à necrose.

Um fator positivo para o ácido hialurônico é que se algo der errado, os médicos podem adotar seu antídoto, a Hialuronidase, uma enzima que vai fazer a quebra molecular do ácido hialurônico e, posteriormente, vai realizar a remoção e eliminação desses resíduos pelo organismo.

Entre os principais perigos do procedimento, estão: obstrução do fluxo sanguíneo no local da aplicação, necrose da pele, deformação do rosto e infecções generalizadas.

Mamoplastia redutora

Aos 18 anos, Anitta fez a primeira redução nos seios com correção e colocou silicone. Em 2014, aos 21, mudou a prótese de silicone, e em 2017 realizou uma mamoplastia redutora, após se sentir incomodada com o novo peso dos seios causado pelo implante de silicone.

O procedimento nada mais é do que a redução das mamas em pacientes que têm muito volume na região ou um tamanho desproporcional. Muitas mulheres optam pelo procedimento pela qualidade de vida. Ao sentir, por exemplo, dores nas costas, dificuldade para realizar tarefas cotidianas e problemas para encontrar roupas do tamanho certo. Ou seja, os benefícios da intervenção vão além da beleza física: as formas dos seios melhoram, as dores diminuem e a autoestima aumenta.

Na cirurgia é feita a redução do excesso de gordura, glândula e flacidez de pele para atingir um tamanho de mama mais proporcional ao corpo e aliviar o desconforto do peso excessivo. Segundo especialistas, a cirurgia deve ser realizada em um centro cirúrgico com um médico especialista e toda a infraestrutura que uma cirurgia necessita.

Médicos e especialistas afirmam que a parte mais complicada é o pós-operatório. Há uma lista de cuidados, como: não carregar peso ou fazer movimentos exagerados dos braços durante as primeiras quatro semanas depois da cirurgia. O uso do sutiã cirúrgico também é indicado para as semanas de recuperação, por diminuir a tensão em cima da cicatriz. Outras recomendações gerais de cirurgias também prevalecem: beber muitos líquidos, manter uma alimentação saudável e não permanecer acamado por longos períodos de tempo.

Além de Anitta, outras famosas como Karoline Lima, Fernanda Souza, Jojo Todynho, Viviane Araujo, Giovanna Lancellotti, Helen Ganzarolli e Gretchen, já realizaram a cirurgia.

Rinoplastia

Uma das mais procuradas entre as pessoas, a rinoplastia é uma cirurgia mais abrangente, tradicional e com resultados mais definitivos. Ou seja, em casos de narinas ou estruturas ósseas muito grandes, desvios de septo ou desejo de diminuir o tamanho do nariz, o procedimento ideal é a rinoplastia.

A primeira vez que Anitta realizou o procedimento foi para melhorar a estética e a respiração. Depois para corrigir uma obstrução causada por carne esponjosa e aproveitou para fazer mudanças no formato do nariz.

Lifting de vampiro

E em meados de 2023, Anitta mostrou, pelas redes sociais, que é adepta do chamado PRP (plasma rico em plaquetas), ou popularmente conhecido como lifting de vampiro — prática realizada também pela Kim Kardashian.

Consiste em retirar uma quantidade grande de sangue do braço e com a ajuda de uma máquina centrífuga, esse plasma é tratado para retirar as plaquetas. Depois, com uma agulha bem fina, o conteúdo é colocado em todo o rosto. O procedimento é feito com uma pomada anestésica para suportar a dor. Ele é utilizado para crescimento capilar e rejuvenescimento da pele.

Em entrevista ao Globo, o dermatologista Alan Ost, afirma que o procedimento é eficaz e tem estudos nacionais e internacionais que mostram a eficiência do tratamento para a pele, porém, o Conselho Federal de Medicina (CFM) não o valida oficialmente, liberando-o apenas para casos experimentais de estudo.

— O PRP tem vários artigos científicos publicados comprovando a sua eficácia tanto aqui no Brasil quanto no exterior, mas esses artigos se referem a sua eficácia quando realizados em consultório médico já que é um procedimento que exige todos os cuidados para não haver contaminação. Para uso tópico, como em cremes e loções, não há evidências que realmente funcionem, mas também não causam malefícios — afirma Ost.

Por meio de nota, o CFM disse que "considera o procedimento como experimental, só podendo ser usado como experimentação clínica, dentro do sistema CEP/CONEP. Esse e outros temas são constantemente monitorados por meio de comissões e câmaras técnicas que avaliam estudos, pesquisas e revisões bibliográficas". E que a proposta pode ser encaminhada para análise se for identificado "indícios que justifiquem mudanças nas regras em vigor".

"Gente, foram muitos (procedimentos)! Mas já fiz vários retoques, principalmente no rosto. Sempre com profissionais ótimos e todo o acompanhamento necessário, tá? Sou muito responsável e cuidadosa em relação a isso", afirmou Anitta, numa entrevista em 2024, depois de se tornar sócia de uma rede especializada em serviços estéticos a laser e ultrassom no Brasil.

