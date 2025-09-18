Qui, 18 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta18/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
RIO DE JANEIRO

"É muito cara", justifica prefeito Paes ao desistir de desapropriar mansão de 'Ainda estou aqui'

Imóvel na Urca não será transformado na sede da RioFilme e volta a ficar disponível no mercado

Reportar Erro
Casa na Urca utilizada para a gravação do filme Ainda Estou Aqui Casa na Urca utilizada para a gravação do filme Ainda Estou Aqui  - Foto: Reprodução/TV Globo

O prefeito Eduardo Paes revelou nesta quinta-feira (18) o motivo de ter desistido de desapropriar a mansão usada em "Ainda estou aqui", longa que garantiu ao Brasil o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro.

Anunciado há seis meses como futura sede da Casa do Cinema Brasileiro, o imóvel de 450 metros quadrados, na Urca, Zona Sul do Rio, voltou ao mercado por R$ 18 milhões.

— É muito cara. Tentamos negociar, mas o valor é muito alto para a prefeitura. Temos outras prioridades, embora fosse uma homenagem ao cinema brasileiro. Sabemos que o Rio é a capital do audiovisual no país, mas infelizmente a promessa não será cumprida — afirmou Eduardo Paes.

Leia também

• Critics Choice Awards anuncia prêmio em homenagem a Kleber Mendonça Filho, de 'O agente secreto'

• "Hollywood Reporter" aposta em 5 indicações ao Oscar para o filme pernambucano "O Agente Secreto"

• "O Agente Secreto" vai ganhar sessões especiais durante uma semana, no Cinema da Fundação

Segundo Paes, a Prefeitura do Rio chegou a avaliar a propriedade em R$ 13 milhões. Um valor abaixo do solicitado pelos proprietários, mas um montante que ainda ultrapassa as possibilidades do orçamento municipal.

O decreto
No primeiro semestre deste ano, o prefeito do Rio havia anunciado que o imóvel da Rua Roquete Pinto, na esquina com a Avenida João Luiz Alvez, se tornaria a Casa do Cinema Brasileiro. O espaço abrigaria a sede da RioFilme, empresa pública dedicada a fomentar o setor audiovisual.

Um decreto publicado em 3 de março no Diário Oficial previa a desapropriação, seguida de obras de reforma. O plano incluía abrir o andar térreo para visitação pública, enquanto as demais áreas seriam destinadas às atividades da RioFilme.

Mas depois do jornal Extra ter noticiado nesta terça-feira que a casa estava de volta ao mercado, a desistência do acordo foi confirmada durante a cerimônia de reabertura de setores do Hospital do Andaraí.

Invasão a hospital no Rio gera embate político entre secretários, com acusações de 'mentiroso' e 'política de segurança que envergonha'

Sem acordo

O corretor imobiliário Marcelo Dias, responsável pelo negócio, explicou que o valor do imóvel subiu em R$ 4 milhões desde a conquista do Oscar. Antes, era oferecido por cerca de R$ 14 milhões.

— A prefeitura e os donos não chegaram a um acordo. O que sabemos é que a desapropriação não vai mais acontecer. os proprietários praticamente não terão lucro em relação ao preço inicial, de R$ 14 milhões. Houve uma reforma grande e só de impostos devem pagar R$ 1,5 milhão — afirmou o corretor.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter