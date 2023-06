Prefeitura de Belo Jardim anuncia programação da 54ª Festa das Marocas; saiba mais

A- A+

A Prefeitura de Belo Jardim, através da Secretaria de Cultura, Turismo e Empreendedorismo, anunciou nesta terça-feira (27) a programação da 54ª Festa das Marocas, evento que é Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco e que encerra o calendário junino do Estado.

A festa, que também é chamada popularmente de “Redenção”, ocorrerá de 14 a 18 de julho e contará com 5 polos: Palco Principal, Palco Alternativo, Palhoção, Feira de Artesanato e Carro de Otoni Rodrigues (Carro da Pitú). O homenageado deste ano será o violeiro repentista belo-jardinense Manoel Pedro Clemente (in memoriam).

Neste ano, a estrutura da festa vai contar com uma cidade cenográfica iniciando no final da Av. Deputado José Mendonça com o Carro da Pitú, e com o Palhoção Josenildo da Soró Sereno, na Rua Abílio de Barros Correia. Josenildo, que faleceu este ano, foi um dos anfitriões da quadrilha Soró Sereno, que historicamente desfila na véspera da abertura da Festa das Marocas.

A estrutura do evento continua com o Calçadão das Marocas, local de origem da festa, onde terá feira de artesanato durante todos os dias, e segue para a Praça Jorge Aleixo, onde estará o Palco Alternativo. A cidade cenográfica encerra no Pátio de Eventos Nivaldo Jatobá, onde ficará o Palco Principal.

Em todas as edições da festa há sempre um homenageado que tenha contribuído para a propagação da cultura belo-jardinense. Neste ano, a honraria será para Manoel Pedro Clemente. Natural de Belo Jardim, do Sítio Paraguai, no distrito de Serra do Vento, fez carreira como violeiro repentista, se tornando uma referência da poesia nordestina. Em vida, Manoel andou por todo Nordeste, mas sempre levando o nome de Belo Jardim por onde passava. Uma das suas principais obras, “Princesa do Bitury”, homenageia o município.

“Este ano, temos uma expectativa de que mais de 200 mil pessoas prestigiem o evento nos 5 dias da festa. Isso deverá representar um incremento na economia de Belo Jardim da ordem de R$ 40 milhões. A festa será multicultural, valorizando desde as tradições até as manifestações artísticas e culturais da atualidade”, ressalta o secretário Municipal de Cultura, Turismo e Empreendedorismo, Victor Maciel.

A 54ª Festa das Marocas conta com o apoio da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), da Secretaria de Cultura do Estado e do Governo de Pernambuco. Nos próximos dias, a Prefeitura de Belo Jardim divulgará a programação de shows do Palhoção Josenildo da Soró Sereno e também do Palco Alternativo.

Confira a programação artística do palco principal:

Sexta-feira (14/07)

Chegada do Carro da Pitú

Forró na Mídia

Conde Só Brega

Raphaela Santos

Sábado (15/07)

Amazan

Ton Oliveira

Wallas Arrais

Domingo (16/07)

Waldonys

Helton Lima

Matheus Fernandes

Segunda-feira (17/07)

Ramon Ferraz

Limão com Mel

Tarcísio do Acordeon

Terça-feira (18/07)

Encerramento - Levada do Carro da Pitú

