FIG Prefeitura de Garanhuns adianta datas e primeiras atrações do FIG em 2024; confira Jota Quest, Anavitória, Ana Carolina, Hungria, Teto, José Augusto, Biquíni Cavadão e Pitty são os nomes confirmados no evento

A Prefeitura de Garanhuns anunciou, nesta quinta-feira (10), as primeiras atrações do Festival de Inverno de Garanhuns (FIG) de 2024. O poder municipal planeja realizar 18 dias de programação, de 11 a 28 de junho do próximo ano.

Foram confirmadas as presenças de Jota Quest, Anavitória, Ana Carolina, Hungria, Teto, José Augusto, Biquíni Cavadão e Pitty. Além disso, as datas dos shows de cada uma das atrações também foram reveladas.



O Governo de Pernambuco ainda não se pronunciou sobre a divulgação. No final do mês passado, a gestão estadual havia anunciado a 32ª edição do FIG para o período entre 18 e 28 de julho de 2024.

