Prefeitura de Garanhuns divulga o edital para o 32º FIG; inscrições começam na sexta (10)

A- A+

A Prefeitura de Garanhuns divulgou, nesta quarta (8), o edital de convocação nacional da 32ª edição do Festival de Inverno de Garanhuns (FIG), que, este ano, será realizado pelo Município. As inscrições para os artistas interessados começam nesta sexta (10) e seguem até o dia 20 de maio.

O edital está disponível no portal da Prefeitura de Garanhuns (garanhuns.pe.gov.br/editaiscultura). As inscrições devem ser feitas exclusivamente online.



Estão previstas, no edital, inscrições de propostas de atividades artístico-culturais e de formação, nas seguintes linguagens: Artes Visuais, Audiovisual, Artes circenses, Cultura popular, Dança, Fotografia, Gastronomia, Literatura, Música e Teatro.

Este ano, o FIG está previsto para acontecer entre os dias 11 e 28 de julho.



Veja também

Ingressos Calor, briga e relato de AVC: fãs de Bruno Mars enfrentam perrengue em fila para ingressos no RJ