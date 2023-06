Prefeitura de Jaboatão abre inscrições para Festival de Quadrilhas Juninas

A- A+

A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, em parceria com a Federação das Quadrilhas Juninas de Pernambuco (Fequajupe), abriu inscrições para o tradicional Festival de Quadrilhas Juninas do município.

O evento será realizado entre os dias 28 e 30 de junho, no Parque da Cidade, no bairro de Prazeres. Os grupos interessados em participar do concurso devem se inscrever online, preenchendo o formulário disponibilizado neste link até a próxima quarta-feira (21).

Os dois primeiros dias do festival serão dedicados às etapas classificatórias, proporcionando uma oportunidade para as quadrilhas participantes fazer uma demonstração.

A grande final está marcada para 30 de junho, quando a quadrilha vencedora receberá o prêmio de R$ 13 mil, e a vice-campeã será agraciada com R$ 9 mil. Além disso, haverá premiações de R$ 6 mil, R$ 4 mil e R$ 3 mil para as 3ª, 4ª e 5ª colocadas, respectivamente.

O prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros, destacou a importância de valorizar a cultura através do Festival de Quadrilhas Juninas.

"Com as inscrições abertas, o tradicional concurso de quadrilhas do município promete ser uma celebração da cultura junina, proporcionando momentos de alegria e união para todos os participantes e espectadores. É uma oportunidade de vivenciar a riqueza cultural do Nordeste."

Outros eventos

O Parque da Cidade será palco não apenas do Festival de Quadrilha, mas também de shows entre 28 e 30 de junho. No dia 28, os destaques serão Allan Carlos, Emerson 7K e a apresentação da quadrilha mirim junina Trapiá. Já no dia 29, estarão no palco bandas Forró Kabra Bão e Forró Balançar embalando a apresentação e a quadrilha infantil Matulão. Encerrando a programação do Polo do Parque da Cidade, no dia 30, estarão as bandas Gel e seus Manos, Cheyla Vem Swingar e a da quadrilha infantil junina Rojão.

