Prefeitura de Maceió debocha de separações de famosos e divide opiniões: "Acalmar o turu turu"

Em sete dias, seis casais famosos se separaram. Nesta segunda-feira, Sandy e Lucas Lima surpreenderam o país ao anunciar o fim do relacionamento que durava 24 anos.



Após o anúncio, foi a vez de Gustavo Miotto confirmar o fim do namoro com Ana Castela. Quem não perdeu tempo foi a Prefeitura de Maceió (AL) que movimentou a web com uma publicação no Instagram. No post, o órgão debochou da onda de separações e dividiu opiniões.





Prefeitura de Maceió debocha de separações de famosos e divide opiniões — Foto: Reprodução Instagram

“Tá solteiro forçado? Vem ser feliz em Maceió”, diz a imagem compartilhada, que tem recortes de Ana Castela — dona do hit “Solteiro Forçado” —, Luísa Sonza, Sandy e Bella Campos, que recentemente anunciaram os términos de seus respectivos relacionamentos.

“Maceió é a capital do amor, mas ser solteiro aqui também é bom demais. Se você ‘tá’ sofrendo pelo ex, atual, ou por aquele crush que não te dá bola, tá na hora de acalmar o turu turu do seu coração no nosso mar”, escreveu a Prefeitura, na legenda da publicação.





Enquanto alguns internautas se divertiram, outros criticaram a postagem:

“Falta de noção e respeito. Ao mesmo tempo que faz marketing com a dor alheia, posta campanha de setembro amarelo”, criticou uma seguidora. "Machismo gratuito", escreveu outra.

"A Lexa deve tá dormindo ou no banheiro, senti falta dela, kkkkkkk", ironizou uma internauta.

" A prefeitura tá com dinheiro sobrando heim... o processo vem, pode esperar", escreveu outro seguidor.

