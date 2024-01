A- A+

carnaval 2024 Prefeitura do Ipojuca divulga regulamento de concursos do 15º Baile Municipal Evento acontecerá no dia 8 de fevereiro. Na ocasião, serão escolhidos Rei Momo e Rainha do Carnaval, La Ursa, passista de frevo, Fantasia de Luxo e Fantasia Original

A Prefeitura do Ipojuca divulgou, nesta quarta (17), o regulamento dos concursos do seu 15º Baile Municipal. Durante o evento – que acontece no dia 8 de fevereiro, promovido pela Secretaria Especial de Cultura – serão escolhidos o Rei Momo e a Rainha do Carnaval, Melhor Fantasia de Luxo, Melhor Fantasia Original, La Ursa e Passista de Frevo.

As inscrições para quem quiser participar dos concursos acontecem de 19 de janeiro a 5 de fevereiro, das 8h às 13h, na Secretaria Especial de Cultura. Na hora da inscrição, é preciso apresentar os seguintes itens: cópia de documento oficial com foto (RG, CNH, CTPS etc.), cópia do CPF e comprovante de residência.



O edital completo está disponível no site da Prefeitura do Ipojuca.

Para participar dos concursos é preciso ter idade a partir dos 18 anos e residir no município do Ipojuca há, pelo menos, 18 meses (com comprovação de residência que ateste isso). Os vencedores de Rei Momo e Rainha do Carnaval de 2023 não poderão concorrer neste ano.

As premiações serão distribuídas da seguinte forma:

R$ 7 mil - Rei Momo e Rainha do Carnaval;

R$ 6 mil - Melhor Fantasia de Luxo;

R$ 5 mil - Melhor Fantasia Original;

R$ 4 mil - La Ursa (1º lugar);

R$ 3 mil - La Ursa (2º lugar);

R$ 1,9 mil - Passista de Frevo (1º lugar);

R$ 1,5 mil - Passista de Frevo (2º lugar).

Este ano, o homenageado do Carnaval do Ipojuca será Zito Propaganda, conhecido popularmente como Zitão.



