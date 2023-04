A- A+

São João 2023 Prefeitura do Recife abre inscrições para concursos de quadrilhas juninas As apresentações dos grupos adultos e infanto-juvenis ocorrem em junho, no Sítio da Trindade

Estão abertas as inscrições para os concursos de quadrilhas juninas realizados pela Prefeitura do Recife. Os grupos devem se habilitar até o dia 28 de abril, através do site www.culturarecife.com.br.

As competições serão realizadas no Sítio Trindade, no bairro de Casa Amarela, no mês de junho. Para esclarecimentos e orientações, os candidatos podem entrar em contato por telefone (3224-3674 ou 3224-3660) ou comparecer ao Núcleo de Cultura Cidadã (nº 39, no Pátio de São Pedro), em dias úteis, das 10h às 16h.

Para o concurso de quadrilhas juninas adultas, que chega a sua 37ª edição, serão selecionadas até 48 grupos de todo o Estado. Cada um deve ser composto por, no mínimo, 20 pares, que terão 25 minutos para se apresentar.



Também estão abertas as inscrições para o 19º Concurso de Quadrilhas Juninas Infanto-juvenis, que vai habilitar até 10 quadrilhas, por ordem de inscrição. Os grupos precisam ter, no mínimo, 16 pares, com idade máxima permitida de 15 anos. Há uma concessão de no máximo 20% dos participantes com até 16 anos. Já o marcador pode ter qualquer idade.

