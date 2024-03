A- A+

SÃO JOÃO Prefeitura do Recife abre inscrições para editais juninos, dedicados a atrações artísticas As inscrições começam nesta sexta-feira (15), de forma virtual, para artistas e quadrilheiros com sede no Recife

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, inicia, nesta sexta-feira (15), as inscrições para a convocatória de habilitação e seleção de propostas para compor a programação artística do Ciclo Junino do Recife 2024.

As propostas devem ser apresentadas no site Cultura Recife, até a próxima sexta-feira (29).

As quadrilhas da cidade contam com o mesmo prazo de inscrição, e também submeterão propostas em inscrições virtuais.

Durante todo o período de inscrições para os dois editais, serão oferecidos atendimento presencial e telefônico para orientações e esclarecimentos, no Núcleo de Cultura Cidadã, localizado no Pátio de São Pedro, casa 39.

O núcleo funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Mais informações estão disponíveis através dos telefones: (81) 3224-3660 e (81) 99321-1517.

Habilitação de propostas artísticas

Destinada a artistas e grupos interessados em compor a grade do São João do Recife 2024, a habilitação se dará em duas etapas: documental e artística.

Aos habilitados do último Ciclo Junino realizado pelo poder público municipal, será dispensada nova avaliação da habilitação artística. Mas faz-se necessário o fornecimento de toda a documentação atualizada, exigida em edital.

Entre os critérios de avaliação artística de novas atrações, serão levados em conta o histórico do artista/ grupo/ agremiação, sua representatividade e reconhecimento popular, além da qualidade artística e criatividade.

Os nomes dos habilitados serão publicados no Diário Oficial, entre os dias 27 de abril e 16 de maio, incluindo os prazos para submissão e avaliação de recursos. A grade da programação será montada a partir desses nomes.

Subvenção junina

Com a finalidade de promover e fortalecer a enraizada tradição das quadrilhas juninas na cidade, a subvenção é um apoio financeiro, repassado em duas parcelas às quadrilhas juninas, representadas ou não por associações, federações e entidades sem fins lucrativos, em funcionamento, com sede instalada no Recife e diretoria eleita, e inscritas no Concurso de Quadrilhas Juninas promovido pela Prefeitura do Recife.

Os resultados da convocação serão publicados entre os dias 9 e 20 de abril.

Veja também

televisão Confira os resumos das novelas da semana (18/03 até 23/03)