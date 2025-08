A- A+

POLÍTICA PÚBLICA Prefeitura do Recife anuncia o resultado final do SIC 2024 Orçamento de R$ 14 milhões irá viabilizar a execução de 150 projetos, contemplando 16 linguagens culturais

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, anunciou, nesta terça (5), o resultado final dos editais 2024 do Sistema de Incentivo à Cultura - SIC.

Foram aprovados 150 projetos, que serão viabilizados por um aporte de R$ 14 milhões, sendo R$ 9 milhões em investimentos diretos da Prefeitura, divididos entre 128 ações e programações aprovadas;

e R$ 5 milhões via mecenato, que contou com 22 projetos aprovados. O mecanismo prevê o direcionamento de parte dos impostos municipais, por empresas, para os realizadores culturais.

O resultado completo está disponível no Diário Oficial do Município e no site www.culturarecife.com.br.

O resultado anunciado nesta terça (5) contempla 15 das 16 linguagens culturais previstas no SIC: Pesquisa e Formação Cultural; Design e Moda; Artes Culturais Integradas e Arte e Tecnologia; Gastronomia; Música; Teatro; Circo; Ópera; Dança; Fotografia; Literatura; Artes Visuais; Artesanato; Patrimônio Cultural e Museologia; e Cultura Popular.

O Audiovisual terá resultado divulgado nas próximas semanas.

Projetos

Entre os 150 projetos aprovados no SIC 2024, a maior parte são ligados a Música, Cultura Popular e Teatro, nessa ordem.

Quando nos referimos especificamente ao Fundo, a Cultura Popular registrou maior adesão. Só esta linguagem receberá um aporte de mais de R$ 1 milhão.

Aproximadamente este mesmo valor será destinado ao Teatro, o que representa um aumento de 20% no investimento municipal na linguagem se comparado com edições anteriores.

Outras seis linguagens também registraram um aumento no recebimento de investimentos públicos: Dança, Design e Moda, Música, Ópera e Patrimônio Cultural, Museologia, Artes Visuais e Circo.

Com informações da assessoria de imprensa

