A- A+

SÃO JOÃO Prefeitura do Recife abre inscrições para editais do Ciclo Junino 2025 Até o próximo dia 4 de abril estarão abertas convocatórias dos editais de subvenção junina e de propostas para a programação artística dos festejos de São João

Mal acabou o Carnaval e no Recife já se pensa no São João. A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, abriu, nesta sexta (21), as inscrições para subvenção e convocatória de propostas artísticas para o Ciclo Junino 2025.

As inscrições seguirão abertas até o dia 4 de abril e devem ser realizadas online, pelo site www.culturarecife.com.br.

Quem tiver dúvidas e/ou precisar de orientações relacionadas aos editais juninos, pode procurar o Núcleo de Cultura Cidadã, no Pátio de São Pedro, casa 39, que funciona de segunda a sexta, das 9h às 16h, e no telefone (81) 99321-1517.

Propostas artísticas

A inscrição das propostas artísticas para a programação do Ciclo Junino se dá em duas etapas: documental e artística.

É necessário apresentar: histórico do artista, grupo ou agremiação; registros de vídeo com duração mínima de três minutos, disponibilizados por meio de link; proposta contendo descrição da apresentação artística; e documentações de identificação e comprobatórias.

Aos habilitados do último Ciclo Junino realizado pela Prefeitura do Recife, será dispensada nova avaliação da habilitação artística. Basta apenas atuar a documentação exigida em edital.

Entre os critérios de avaliação artística de novas atrações, serão levados em conta: histórico do artista/grupo/agremiação, sua representatividade e reconhecimento popular, além da qualidade artística e criatividade.

O resultado final dos habilitados será divulgado no próximo dia 17 de maio, incluindo os prazos para submissão e avaliação de recursos.

Subvenção junina

A subvenção é o apoio financeiro destinado aos grupos, representados ou não por associações, federações e entidades sem fins lucrativos, que comprovem funcionamento e sede instalada no Recife, diretoria eleita e inscrição no Concurso de Quadrilhas Juninas promovido pela Prefeitura do Recife.

Para as quadrilhas que se habilitarem ao benefício, o apoio financeiro será repassado em duas parcelas: a primeira paga antes do São João e a segunda após a aprovação da prestação de contas referente ao primeiro repasse. O resultado do chamamento será anunciado até o dia 28 de abril, após período de recursos.



Veja também