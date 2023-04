A- A+

São João 2023 Prefeitura do Recife prorroga prazo de inscrições para editais juninos; saiba como se cadastrar Grupos interessados em se candidatar à subvenção ou participar dos concursos de quadrilhas juninas podem se inscrever até 9 de maio

O prazo de inscrições para dois dos três editais juninos abertos pela Prefeitura do Recife, que seria encerrado nesta sexta-feira (28), foi ampliado. Quem pretende se candidatar à subvenção ou participar dos concursos de quadrilha junina, agora, têm até o próximo dia 9 de maio para fazer isso.

As inscrições são virtuais e devem ser feitas pelo site da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife. Mais informações podem ser obtidas através dos números de telefone disponibilizados (3224-3674 e 3224-3660) ou, presencialmente, no Núcleo de Cultura Cidadã (Pátio de São Pedro, nº 39, bairro de Santo Antônio), em dias úteis, das 10h às 16h.

O edital de subvenção tem o objetivo de dar apoio financeiro às quadrilhas juninas do Recife. Também foram prorrogadas as inscrições para a 37ª edição do Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas, que selecionará até 48 quadrilhas de todo o estado, e para o 19º Concurso de Quadrilhas Juninas Infanto-juvenis.



Não houve alteração na data limite para o edital referente à habilitação de artistas e grupos interessados em compor a grade do São João do Recife 2023, que segue aberto para inscrições até o dia 4 de maio.



