A- A+

Participação Prefeitura do Recife realiza eleições para escolha dos novos conselheiros municipais de cultura Apenas pessoas previamente cadastradas, com inscrições validadas no Cadastro Cultural do Recife, terão direito a voto.

Leia também

• Recife Mais Verde traz Black Alien, Edson Gomes, Alborosie e mais ao Armazém 14 neste sábado (18)

• Hospital Veterinário do Recife começa a oferecer tratamento para esporotricose em gatos

• Devotos, Patrimônio Cultural e Imaterial do Recife, lança novo álbum ao vivo

A eleição para ocupar as 20 vagas destinadas à sociedade civil no Conselho Municipal de Política Cultural do Recife, para os próximos dois anos, ocorrerá neste domingo e segunda-feira (19 e 20 de maio), em 11 locais de votação distribuídos pela cidade. Este evento reflete um processo meticuloso e colaborativo de reestruturação e fortalecimento do Conselho, conduzido nos últimos anos.

A partir deste domingo (19), artistas e trabalhadores culturais de todas as áreas e expressões artísticas do Recife têm um encontro importante. O objetivo é a construção democrática de futuros com maior interação e colaboração entre a sociedade civil e o poder público, compromisso renovado a cada dois anos, por meio de eleições diretas. As votações acontecem no domingo e na segunda, em 11 locais distribuídos por todas as Regiões Político-Administrativas (RPAs) da capital pernambucana, para eleger novos titulares e suplentes que irão compor o Conselho Municipal de Política Cultural do Recife, representando diferentes linguagens e regiões da cidade.

Neste domingo, das 9h às 15h, a votação ocorre em nove pontos da cidade. Na segunda, outros dois locais de votação estarão disponíveis no Pátio de São Pedro: o Centro de Design e a Casa do Conselho.

Somente pessoas previamente cadastradas, com inscrições validadas no Cadastro Cultural do Recife, terão direito a voto, sendo necessária a apresentação de documento oficial de identificação com foto.

Ao todo, 37 candidatos, qualificados no processo eleitoral iniciado em abril, concorrem para preencher as 20 cadeiras da sociedade civil no Conselho Municipal de Política Cultural, representando as RPAs e as diversas expressões culturais como Artes Visuais, Artesanato, Audiovisual, entre outras.

O resultado das eleições será divulgado na próxima semana. Após a publicação no Diário Oficial, os candidatos eleitos terão 30 dias para tomar posse.

Este novo pleito reforça o processo de revitalização e valorização do Conselho Municipal de Política Cultural, promovido pela Prefeitura do Recife, reconhecendo-o como uma instância essencial para o debate, formulação e implementação de políticas públicas na cidade, rica em expressões artísticas.

Desde 2022, o Conselho ganhou novos membros, uma sede no Pátio de São Pedro, e retomou suas atividades regulares, com reuniões mensais e articulações com o poder público municipal. Durante o mandato atual, diversas conquistas foram alcançadas, como o Plano Recife MCP, a aprovação do novo regimento do Conselho, a nova Lei do SIC, editais como o da Lei Paulo Gustavo (LPG), a segunda eleição dos patrimônios vivos, a Lei de Isenção de tributos municipais para agremiações da cultura popular, além da realização da Conferência Municipal, que será a base para o Plano Municipal de Cultura. Estes avanços são um legado do trabalho conjunto entre a gestão pública municipal e o Conselho de Política Cultural.

ELEIÇÕES 2024 CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL

Datas, horários e locais de votação:

DOMINGO (19/05)

Representantes das RPAs

Das 9h às 15h

RPA 01

Escola Municipal General Emidio Dantas Barreto, na Avenida da Saudade, n° 303, Santo Amaro

Escola Municipal dos Coelhos, na Rua dos Coelhos, nº 600, Coelhos



RPA 02

Escola Municipal de Beberibe, na Rua Melánio de Barros Corrêa, nº 395, Beberibe



RPA 03

Sítio Trindade, na Estrada do Arraial, s/n, Casa Amarela



RPA 04

Escola Municipal Darcy Ribeiro, Rua Odete Monteiro, s/n, Cordeiro

Escola Municipal do Dom, Rua Coronel Pacheco, nº 115, Várzea



RPA 05

Escola Municipal Padre José Matias Delgado, Rua Devaldo Borges, s/n, Jardim São Paulo



RPA 06

Escola Municipal Oswaldo Lima Filho, Avenida Domingos Ferreira, nº 1040, Pina

Escola Municipal Carlúcio Castanha, Avenida Pernambuco s/n, Cohab/UR1



SEGUNDA (20/05)

Representantes dos segmentos culturais

Das 9h às 15h

Segmentos: Artesanato, Audiovisual, Ciclo Cultural Carnavalesco, Ciclo Cultural Natalino, Dança, Fotografia e Teatro

Casa do Conselho Municipal de Política Cultural (Casa nº 08, Pátio de São Pedro, São José)

Segmentos: Artes Visuais, Ciclo Cultural Junino, Circo, Patrimônio e Arquitetura, Música, Design e Literatura

Centro de Design (Casa nº 10, Pátio de São Pedro, São José)

Veja também

MÚSICA Sandy canta com Andrea Bocelli em Belo Horizonte e emociona fãs