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dívida Prefeitura do Rio cobra R$ 548 mil de Renato Aragão por dívida de IPTU de mansão Cobrança da município se refere a débitos acumulados entre 2021 e 2023; bloqueio do bem é para garantir o pagamento da dívida.

A Prefeitura do Rio cobra na Justiça uma dívida de IPTU da mansão do humorista Renato Aragão, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste da cidade. A execução fiscal, que tramita na 12ª Vara da Fazenda Pública, soma R$ 548.283,69 e se refere a débitos acumulados entre 2021 e 2023.

A informação foi publicada inicialmente pelo colunista Ancelmo Gois, do Globo. Segundo o processo, as parcelas mensais do imposto variavam entre R$ 10 mil e R$ 11 mil.

Em nota, a Procuradoria-Geral do Município informou que o imóvel apresenta débitos de IPTU referentes aos exercícios de 2021 a 2023. O órgão afirmou ainda que, diante da inadimplência, foi ajuizada a execução fiscal com pedido de arresto, ou seja, bloqueio do imóvel para garantir o pagamento da dívida.

De acordo com a prefeitura, a medida faz parte das ações de recuperação de créditos da dívida ativa do município.

A mansão de Renato Aragão tem cerca de 3 mil metros quadrados de área construída em um terreno com mais de 400 mil metros quadrados de área útil. A propriedade conta com guarita, heliponto, quadra de tênis e garagem para até dez carros.

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