Prefeitura do Rio decreta luto de três dias pela morte de Arlindo Cruz
Velório será na quadra da Império Serrano neste sábado (9)
A prefeitura do Rio de Janeiro decretou luto oficial de três dias pela morte do cantor e compositor Arlindo Cruz, 66 anos.
O sambista morreu na sexta-feira (8), no Hospital Barra d’Or, na Barra da Tijuca, onde estava internado desde maio por complicações de uma pneumonia.
A família confirmou que o velório do corpo Arlindo Cruz será realizado na quadra da escola de samba Império Serrano, em Madureira, sua escola de coração, neste sábado (9), em horário a ser confirmado.
Parque
O futuro Parque Piedade, que fica no bairro de mesmo nome, na zona norte da cidade, irá receber o nome do artista, segundo a prefeitura. Batizar o Parque Piedade com o nome de Arlindo Cruz teve por motivação a sua profunda identificação com o subúrbio carioca.
Leia também
• Samba brasileiro se cala sem Arlindo Cruz; cantor e compositor morreu na sexta (8)
• "Como esse cara lutou": Xande de Pilares lamenta a morte de Arlindo Cruz
• Velório de Arlindo Cruz será na quadra do Império Serrano, sua escola do coração
A previsão é a de que o novo espaço público seja inaugurado até o fim deste ano.
O Parque Piedade Arlindo Cruz será erguido em uma área de aproximadamente 18 mil metros quadrados, onde funcionava a antiga Universidade Gama Filho, com áreas de lazer e centros cultural, esportivo e educacional.
Estão previstos ainda um parque, academia e campo de futebol. Além disso, os frequentadores poderão contar com parque infantil e uma área com aparelhos de ginástica.