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Brasil Prefeitura do Rio ensina cuidados em caso de piolho após discussão de Luana Piovani e Pedro Scooby Atriz acusou surfista de cuidar mal dos filhos depois que Liz, de 11 anos, apareceu com os insetos na cabeça

Tem piolho por aí? Embalada pela discussão entre Luana Piovani e Pedro Scooby, a Prefeitura do Rio fez um post nas redes sociais sobre cuidados em caso de infestação. No carrossel, motivado pelos Stories que a atriz postou acusando o ex-marido de cuidar mal dos filhos porque eles estavam com piolhos, a Secretaria Municipal de Saúde explicou o que é, como se pega e como prevenir.

"Piolho não precisa virar dor de cabeça para sua família... Esse inseto é muito comum, mas a infestação tem tratamento. Por isso, informação e prevenção são importantes para evitar a transmissão", diz o post da Secretaria. "Tem criança com lêndeas e piolhos por aí? Procure uma clínica da família ou centro municipal de saúde e converse com a sua equipe de Saúde da Família."

O órgão explica que o inseto é um parasita que vive no couro cabeludo humano e a transmissão ocorre "por contato direto com a cabeça ou cabelo de uma pessoa infestada, mas também pelo compartilhamento de objetos pessoais". Mais comum na idade escolar, embora possa acontecer com qualquer pessoa, a infestação pode ser prevenida a partir de higiene de roupas de cama e toalhas, não compartilhamento de objetos pessoais (como escovas, pentes e bonés). A Secretaria avisa, ainda, que clínicas da família ou postos de saúde podem ser procurados para mais informações.

A 'treta'

A troca de farpas entre Luana e Scooby começou com stories da atriz, que está em Fernando de Noronha (PE), falando que Liz, a filha deles de 11 anos, Luana postou foto com vários piolhos mortos, com a legenda "Espero que esteja dançando melhor do que está cuidando dos filhos. Entreter não é criar!", em relação à participação do surfista na Dança dos Famosos. Em outro story, ela posto uma foto de machucados de Dom, também de 11, que seriam picadas de insetos.

O surfista rebateu às críticas em um vídeo postado em suas redes, dizendo que a filha já teria chegado de Portugal com piolhos: "E a gente cuidou, a gente tava limpando, tirando os piolhos. Normal, deve ter alguns ainda", declarou o surfista. Sobre os machucados mostrados pela atriz, Scooby explicou que Bem tem uma rotina intensa de brincadeiras e atividades ao ar livre e teria sofrido diversas picadas de mosquito durante uma passagem pela Bahia: "Ele vive uma vida muito ativa aqui na rua mesmo, brincando. Se embrenhou lá no mato na Bahia. Parecia que estava com a perna cheia de catapora porque, de tanto mosquito que pegou ele nas pernas..."

Em outro vídeo, em que ela chama Scooby de "língua de trapo", a atriz respondeu dizendo que Cintia Dicker, a quem chama de "sua ex-esposa", já havia relatado coceiras na cabeça de Liz.

"Língua de trapo, fala com a Cintia, sua ex-esposa, pra você ver. Ela começou a coçar a cabeça uma semana depois. Quando eu falei com a Cintia, que é uma pessoa que eu tenho muito respeito e carinho, que sempre esteve ajudando a cuidar dos meus filhos (...) Eu falei, 'Cintia, eu mudo de nome, se foi no primeiro dia em que ela chegou'. Foi uma semana depois, ela pegou o piolho no Brasil com você. (...) Deixa de ser irresponsável, bate no peito, segura a tua onda, cresce, evolui", disse a atriz no vídeo.

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