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Brasil

Prefeitura do Rio ensina cuidados em caso de piolho após discussão de Luana Piovani e Pedro Scooby

Atriz acusou surfista de cuidar mal dos filhos depois que Liz, de 11 anos, apareceu com os insetos na cabeça

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Lêndeas, piolhos e a briga entre Luana Piovani e Pedro ScoobyLêndeas, piolhos e a briga entre Luana Piovani e Pedro Scooby - Foto: Reprodução/Redes sociais

Tem piolho por aí? Embalada pela discussão entre Luana Piovani e Pedro Scooby, a Prefeitura do Rio fez um post nas redes sociais sobre cuidados em caso de infestação. No carrossel, motivado pelos Stories que a atriz postou acusando o ex-marido de cuidar mal dos filhos porque eles estavam com piolhos, a Secretaria Municipal de Saúde explicou o que é, como se pega e como prevenir.

"Piolho não precisa virar dor de cabeça para sua família... Esse inseto é muito comum, mas a infestação tem tratamento. Por isso, informação e prevenção são importantes para evitar a transmissão", diz o post da Secretaria. "Tem criança com lêndeas e piolhos por aí? Procure uma clínica da família ou centro municipal de saúde e converse com a sua equipe de Saúde da Família."

O órgão explica que o inseto é um parasita que vive no couro cabeludo humano e a transmissão ocorre "por contato direto com a cabeça ou cabelo de uma pessoa infestada, mas também pelo compartilhamento de objetos pessoais". Mais comum na idade escolar, embora possa acontecer com qualquer pessoa, a infestação pode ser prevenida a partir de higiene de roupas de cama e toalhas, não compartilhamento de objetos pessoais (como escovas, pentes e bonés). A Secretaria avisa, ainda, que clínicas da família ou postos de saúde podem ser procurados para mais informações.

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A 'treta'

A troca de farpas entre Luana e Scooby começou com stories da atriz, que está em Fernando de Noronha (PE), falando que Liz, a filha deles de 11 anos, Luana postou foto com vários piolhos mortos, com a legenda "Espero que esteja dançando melhor do que está cuidando dos filhos. Entreter não é criar!", em relação à participação do surfista na Dança dos Famosos. Em outro story, ela posto uma foto de machucados de Dom, também de 11, que seriam picadas de insetos.

O surfista rebateu às críticas em um vídeo postado em suas redes, dizendo que a filha já teria chegado de Portugal com piolhos: "E a gente cuidou, a gente tava limpando, tirando os piolhos. Normal, deve ter alguns ainda", declarou o surfista. Sobre os machucados mostrados pela atriz, Scooby explicou que Bem tem uma rotina intensa de brincadeiras e atividades ao ar livre e teria sofrido diversas picadas de mosquito durante uma passagem pela Bahia: "Ele vive uma vida muito ativa aqui na rua mesmo, brincando. Se embrenhou lá no mato na Bahia. Parecia que estava com a perna cheia de catapora porque, de tanto mosquito que pegou ele nas pernas..."

Em outro vídeo, em que ela chama Scooby de "língua de trapo", a atriz respondeu dizendo que Cintia Dicker, a quem chama de "sua ex-esposa", já havia relatado coceiras na cabeça de Liz.

"Língua de trapo, fala com a Cintia, sua ex-esposa, pra você ver. Ela começou a coçar a cabeça uma semana depois. Quando eu falei com a Cintia, que é uma pessoa que eu tenho muito respeito e carinho, que sempre esteve ajudando a cuidar dos meus filhos (...) Eu falei, 'Cintia, eu mudo de nome, se foi no primeiro dia em que ela chegou'. Foi uma semana depois, ela pegou o piolho no Brasil com você. (...) Deixa de ser irresponsável, bate no peito, segura a tua onda, cresce, evolui", disse a atriz no vídeo.

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