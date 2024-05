A- A+

Rio de Janeiro Prefeitura do Rio suspende shows de Bruno Mars e determina devolução de valor de ingressos; entenda Um dia após fãs enfrentarem calor e confusões em 20 horas de fila, apresentações do cantor havaiano são canceladas na capital fluminense

A prefeitura do Rio de Janeiro emitiu uma notificação para a produtora Live Nation, por meio da Procuradoria Geral do Município, determinando a suspensão dos shows de Bruno Mars. As apresentações ocorreriam nos dias 4 e 5 de outubro no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, na Zona Norte da cidade.

A administração pública ressalta que "as referidas datas precedem o primeiro turno das eleições de 2024, para o qual é necessária a mobilização da força de trabalho de servidores públicos, notadamente aqueles dedicados à segurança pública, para o transcurso pacífico e democrático da votação que ocorrerá horas após as supostas apresentações".

Na última quarta-feira (8), milhares de fãs se aglomeraram ao redor do Engenhão para garantir ingressos para a performance do cantor americano marcada para o dia 4 de outubro. Muitas pessoas passaram mais de 20 horas na fila, em meio a brigas, confusões e calor.

Ao Globo, Eduardo Paes frisa que já havia alertado representantes da produtora do evento — antes mesmo da venda dos ingressos — sobre a impossibilidade da realização do evento. O prefeito reforça que possui provas do fato. E insiste que não será emitida autorização para os shows na referida data.

Na manhã desta quinta-feira (9), a produtora Live Nation anunciou o cancelamento da venda dos ingressos para as apresentações marcadas para o dia 5 de outubro. A prefeitura do Rio de Janeiro

