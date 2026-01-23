Sex, 23 de Janeiro

Cinema

"O Agente Secreto": prefeituras do Recife e de Salvador postam homenagem ao filme

"As cidades irmãs Recife e Salvador, até ficam na resenha de rinha carnavalesca, mas seguem no mesmo compasso, no mesmo bloco de Kleber, Wagner e O Agente Secreto", escreveram

Prefeituras do Recife e de Salvador fizeram postagem conjunta com foto do pernambucano Kleber Mendonça Filho e do baiano Wagner MouraPrefeituras do Recife e de Salvador fizeram postagem conjunta com foto do pernambucano Kleber Mendonça Filho e do baiano Wagner Moura - Foto: Reprodução/Instagram

Depois da postagem conjunta entre os Governos de Pernambuco e Bahia, foi a vez das prefeituras do Recife e de Salvador se unirem para homenagear as quatro indicações de "O Agente Secreto" ao Oscar.

Em um post colaborativo no Instagram, as gestões municipais deixaram sua mensagem de agradecimento e comemoração pelo sucesso internacional do filme, que uniu o cinema pernambucano e baiano através da parceria do diretor Kleber Mendonça Filho e do ator Wagner Moura.
 

"O cinema fez o que o carnaval nunca conseguiu: juntou gigantes pra provar que cultura não divide, só soma. Enquanto fevereiro pergunta qual carnaval é o maior e  melhor, se o em linha reta ou do mundo, Wagner e Kleber respondem com parceria e arte", escreveram as prefeituras.

"As cidades irmãs Recife e Salvador, até ficam na resenha de rinha carnavalesca, mas seguem no mesmo compasso, no mesmo bloco de Kleber, Wagner e O Agente Secreto, pra exaltar a arte e a cultura nordestina. Viva nosso carnaval plural! Viva nosso cinema!", completou a postagem.

Veja:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação partilhada por Prefeitura de Salvador (@prefsalvador)

