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CONCURSO Prelúdio 2026 abre inscrições para jovens talentos da música clássica Programa da TV Cultura chega à 21ª temporada e oferece ao vencedor bolsa de estudos na prestigiada Academia Franz Liszt, na Hungria

Jovens músicos que desejam construir uma trajetória na música de concerto já podem se inscrever no Prelúdio 2026, concurso promovido pela TV Cultura que chega à sua 21ª edição.

As inscrições estão disponíveis no site da emissora, e a nova temporada reunirá 16 participantes em apresentações semanais exibidas pela TV Cultura, Rádio Cultura FM e plataformas digitais.

A seleção é destinada a instrumentistas residentes em São Paulo, com idades entre 18 e 25 anos, e a cantores e cantoras de 18 a 28 anos. As inscrições podem ser feitas em www.tvcultura.com.br/preludio

Segundo Maria Angela de Jesus, presidente da Fundação Padre Anchieta (FPA), o projeto está alinhado à missão da emissora pública de ampliar o acesso à cultura e abrir espaço para novos artistas.

"Como emissora pública, a TV Cultura tem o compromisso de democratizar o acesso à cultura e incentivar a formação de novos talentos. O Prelúdio traduz esse propósito ao oferecer visibilidade e oportunidades para jovens instrumentistas em início de carreira. Em sua 21ª temporada, o programa continua sendo o único concurso de música clássica da televisão brasileira. Tanto a edição do ano passado como a deste ano foram possíveis graças ao patrocínio da Fundação Itaú e o apoio do Consulado da Hungria, mas precisamos de outras parcerias para este importante projeto cultural", afirma.

O campeão da temporada receberá uma bolsa de estudos na Academia Franz Liszt, em Budapeste, concedida pelo Consulado da Hungria. A instituição é reconhecida internacionalmente por sua tradição no ensino da música.

Prelúdio

Criado em 2005, o Prelúdio tem apresentação do maestro Júlio Medaglia e da jornalista Roberta Martinelli. Em 2026, a competição será estruturada em quatro etapas eliminatórias, seguidas pela decisão. As gravações estão previstas para começar em outubro, no Teatro Franco Zampari.

Ao longo de sua trajetória, o programa também serviu como porta de entrada para músicos que posteriormente ganharam projeção no cenário erudito.

Entre os nomes revelados pela atração estão o pianista Cristian Budu, vencedor de 2007; o clarinetista Tiago Nagel, campeão da primeira edição; o violinista Guido Sant’Anna, finalista em 2014; além do pianista Estefan Iatcekiw e do cantor Bruno Sá, participantes da temporada de 2017.

Na edição mais recente, realizada em 2025, o vencedor foi o pianista maranhense Bruno de Lorenzo.

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