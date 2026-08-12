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CONCURSO

Prelúdio 2026 abre inscrições para jovens talentos da música clássica

Programa da TV Cultura chega à 21ª temporada e oferece ao vencedor bolsa de estudos na prestigiada Academia Franz Liszt, na Hungria

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O concurso de música clássica da TV Cultura, "Prelúdio", chega à sua 21ª edição em 2026O concurso de música clássica da TV Cultura, "Prelúdio", chega à sua 21ª edição em 2026 - Foto: Nadja Kouchi/ Acervo TV Cultura

Jovens músicos que desejam construir uma trajetória na música de concerto já podem se inscrever no Prelúdio 2026, concurso promovido pela TV Cultura que chega à sua 21ª edição.

As inscrições estão disponíveis no site da emissora, e a nova temporada reunirá 16 participantes em apresentações semanais exibidas pela TV Cultura, Rádio Cultura FM e plataformas digitais.

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A seleção é destinada a instrumentistas residentes em São Paulo, com idades entre 18 e 25 anos, e a cantores e cantoras de 18 a 28 anos. As inscrições podem ser feitas em www.tvcultura.com.br/preludio

Segundo Maria Angela de Jesus, presidente da Fundação Padre Anchieta (FPA), o projeto está alinhado à missão da emissora pública de ampliar o acesso à cultura e abrir espaço para novos artistas.

"Como emissora pública, a TV Cultura tem o compromisso de democratizar o acesso à cultura e incentivar a formação de novos talentos. O Prelúdio traduz esse propósito ao oferecer visibilidade e oportunidades para jovens instrumentistas em início de carreira. Em sua 21ª temporada, o programa continua sendo o único concurso de música clássica da televisão brasileira. Tanto a edição do ano passado como a deste ano foram possíveis graças ao patrocínio da Fundação Itaú e o apoio do Consulado da Hungria, mas precisamos de outras parcerias para este importante projeto cultural", afirma.

O campeão da temporada receberá uma bolsa de estudos na Academia Franz Liszt, em Budapeste, concedida pelo Consulado da Hungria. A instituição é reconhecida internacionalmente por sua tradição no ensino da música.

Prelúdio
Criado em 2005, o Prelúdio tem apresentação do maestro Júlio Medaglia e da jornalista Roberta Martinelli. Em 2026, a competição será estruturada em quatro etapas eliminatórias, seguidas pela decisão. As gravações estão previstas para começar em outubro, no Teatro Franco Zampari.

Ao longo de sua trajetória, o programa também serviu como porta de entrada para músicos que posteriormente ganharam projeção no cenário erudito.

Entre os nomes revelados pela atração estão o pianista Cristian Budu, vencedor de 2007; o clarinetista Tiago Nagel, campeão da primeira edição; o violinista Guido Sant’Anna, finalista em 2014; além do pianista Estefan Iatcekiw e do cantor Bruno Sá, participantes da temporada de 2017.

Na edição mais recente, realizada em 2025, o vencedor foi o pianista maranhense Bruno de Lorenzo.

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