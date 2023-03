A- A+

Música Premiação da cena brega irá homenagear Reginaldo Rossi no Recife Brega Awards irá prestar homenagem a um dos maiores ícones do gênero, falecido há uma década

Uma das premiações de mais destaque da música brega no Brasil, o "Brega Awards" realiza sua terceira edição nesta terça-feira (21), no Teatro Santa Isabel. Além de celebrar os principais nomes da cena brega de 2022, o evento prestará homenagem a Reginaldo Rossi, ícone do gênero.

“A homenagem a Reginaldo Rossi também é uma forma de reconhecer a importância da sua contribuição para a música brasileira e de homenagear um artista que deixou uma marca indelével na cultura do país", disse Eduardo Lacerda, idealizador do evento.

Conhecido como o "Rei do Brega", Reginaldo Rossi faleceu há dez anos, em 20 de dezembro de 2013, vítima de câncer. Ele deixou sua marca na música brasileira com canções que falam de amor, paixão e desilusão, sempre com uma dose de romantismo e melancolia que conquistou o público.

O evento será transmitido ao vivo através da TV Conecta Recife, canal de streaming da Prefeitura do Recife. Os escolhidos foram eleitos por voto popular e serão durante a cerimônia.

