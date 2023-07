Premiação do Emmy será adiada pela greve dos roteiristas e atores

A- A+

A cerimônia de entrega do Emmy Awards deste ano será adiada devido às greves dos roteiristas e atores em Hollywood, nos Estados Unidos. De acordo com a revista "Variety", os fornecedores do evento foram informados sobre uma "mudança iminente" na data, mas não receberam uma nova previsão de quando deverá ocorrer a premiação.

Ao "Los Angeles Times", uma fonte disse que a Fox planejava transferir a data de transmissão para janeiro. Inicialmente, os Emmys — conhecidos por serem as maiores honrarias da televisão — seriam entregues em 18 de setembro. A nova data está condicionada a uma resolução das disputas entre os estúdios e as associações de roteiristas e atores.

Os atores de Hollywood entraram em greve no início deste mês depois que as negociações com os estúdios fracassaram. Eles se juntaram aos roteiristas de filmes e televisão, que estão em paralisação desde maio e já provocaram a interrupção de dezenas de programas e filmes. Esta é a primeira vez que o Emmy é adiado desde 2001, após os ataques terroristas de 11 de setembro.





As indicações do Emmy deste ano foram anunciadas há duas semanas, com Succession, The Last of Us, The White Lotus e Ted Lasso liderando os indicados. No entanto, a divulgação ocorreu 48 horas antes do início da greve. É esperado que as greves afetem, ainda, os "Creative Arts Emmy", que homenageiam realizações artísticas na televisão e iriam ocorrer em 9 e 10 de setembro.

