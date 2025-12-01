A- A+

CERIMÔNIA Premiação do Gothan Awards 2025 ocorre nesta sexta; "O Agente Secreto" está entre os indicados O filme brasileiro está indicado em duas categorias e Wagner Moura é um dos apresentadores da cerimônia que terá transmissão ao vivo

A 35º edição do Gotham Awards 2025 ocorre nesta segunda-feira, 1º, diretamente de Nova York (EUA), abrindo a temporada de premiações cinematográficas que se encerra com o Oscar. Voltada para o cinema independente, a cerimônia será realizada no Cipriani Wall Street.

A premiação será transmitida ao vivo, a partir das 21h (horário de Brasília), no canal do The Gotham Film & Media Institute no YouTube. Wagner Moura, Elle Fanning, Chris Rock, Andrew Scott e Kristen Stewart apresentarão a cerimônia.

Indicados

Entre os candidatos ao prêmio, aparecem o filme brasileiro O Agente Secreto, concorrendo na categoria de Melhor Roteiro Original, e o ator Wagner Moura, que disputa como Melhor Atuação Protagonista.

A lista geral de indicações do Gotham Awards é liderada pelo filme Uma Batalha Após a Outra, de Paul Thomas Anderson, com seis indicações.

O filme estrelado por Leonardo Di Caprio concorre em Melhor Filme; Melhor Direção e Melhor Roteiro Adaptado, para Paul Thomas Anderson; Melhor Atuação Revelação para Chase Infiniti, e Melhor Atuação Coadjuvante, para Benicio Del Toro.

Lista completa de indicados ao Gotham Awards 2025

Melhor Filme

- Bugonia

- A Leste de Wall

- Toque Familiar

- Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

- Se Eu Tivesse Pernas, Eu Chutaria Você

- Lurker

- Uma Batalha Após a Outra

- Sorry, Baby

- O Testamento de Ann Lee

- Sonhos de Trem

Melhor Filme Internacional

- Foi Apenas um Acidente

- Sem Outra Escolha

- Nouvelle Vague

- Resurrection

- Som do Caos

Melhor Documentário

- A 2000 metros de Andriivka

- BLKNWS: Termos & Condições

- Meus Amigos Indesejáveis: Parte I - Último Ar em Moscou

- A Vizinha Perfeita

- Coloque Sua Alma na Mão e Caminhe

Melhor Diretor

- Mary Bronstein, por Se Eu Tivesse Pernas, Eu Chutaria Você

- Jafar Panahi, por Foi Apenas um Acidente

- Kelly Reichardt, por The Mastermind

- Paul Thomas Anderson, Uma Batalha Após A Outra

- Oliver Laxe, por Sirât

Diretor Revelação

- Constance Tsang, por Blue Sun Palace

- Carson Lund, por Eephus

- Sarah Friedland, por Toque Familiar

- Akinola Davies Jr., por A Sombra do Meu Pai

- Harris Dickinson, por Urchin

Melhor Roteiro Original

- Se Eu Tivesse Pernas, Eu Chutaria Você, Mary Bronstein

- Foi Apenas um Acidente, Jafar Panahi

- O Agente Secreto, Kleber Mendonça Filho

- Sorry, Baby, Eva Victor

- Som do Caos, Louise Peter, Mascha Schilinski

Melhor Roteiro Adaptado

- Sem Outra Escolha, Park Chan-wook, Lee Kyoung-Mi, Jahye Lee, Don McKellar

- Uma Batalha Após a Outra, Paul Thomas Anderson

- Pillion, Harry Lighton

- Preparação para a Próxima Vida, Martyna Majok

- Train Dreams, Clint Bentley, Greg Kwedar

Melhor Atuação Protagonista

- Jessie Buckley, Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

- Lee Byung-hun, Sem Outra Escolha

- Rose Byrne, Se Eu Tivesse Pernas, Eu Chutaria Você

- Sopé Dìrísù, A Sombra do Meu Pai

- Ethan Hawke, Blue Moon

- Jennifer Lawrence, Morra Amor

- Wagner Moura, O Agente Secreto

- Josh O’Connor, The Mastermind

- Amanda Seyfried, O Testamento de Ann Lee

- Tessa Thompson, Hedda

Melhor Atuação Coadjuvante

- Benicio Del Toro, Uma Batalha Após A Outra

- Jacob Elordi, Frankenstein

- Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor Sentimental

- Indya Moore, Pai Mãe Irmã Irmão

- Wunmi Mosaku, Pecadores

- Adam Sandler, Jay Kelly

- Andrew Scott, Blue Moon

- Alexander Skarsgård, Pillion

- Stellan Skarsgård, Valor Sentimental

- Teyana Taylor, Uma Batalha Após A Outra

Revelação em Atuação

- A$AP Rocky, Céus e Infernos

- Sebiye Behtiyar, Preparação para a Próxima Vida

- Chase Infiniti, Uma Batalha Após A Outra

- Abou Sangaré, História de Souleymane

- Tonatiuh, O Beijo da Mulher-Aranha





Veja também