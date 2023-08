A- A+

FOTOGRAFIA Premiação elege as melhores fotos do mundo feitas com iPhone; veja vencedores O 16º Prêmio Anual de Fotografia de iPhone (IppAwards) premiou fotógrafos em 14 categorias

Foram anunciados nesta semana os vencedores do 16º Prêmio Anual de Fotografia de iPhone (IppAwards). Com 14 categorias diferentes, a competição elege as melhores imagens produzidas com o smartphone da Apple em todo o mundo.

Um dos destaques da premiação é o brasileiro Adriano Mendes de Carvalho. Ele conquistou o terceiro lugar na categoria “pessoas” com o registro de um idoso com cabelos esvoaçantes em Buenos Aires, na Argentina, feito por ele com um iPhone XS. A imagem foi batizada pelo fotógrafo de “Senhor do Vento”.



O prêmio principal foi para o mexicano Ivan Silva. Ele fotografou um menino vestindo uma camisa de futebol de Lionel Messi, com os braços abertos e posicionado em cima de uma caminhonete carregada de galhos de árvores.

Confira algumas das fotos vencedoras:

"Senhor do Vento" (BR) ficou em terceiro lugar na categoria "Pessoas" (Foto: Adriano Mendes de Carvalho)

"Soy Sauce Village" - terceiro lugar na categoria "Footgrafia do Ano" (Foto: Thea Mihu)

"The Long Wait" - primeiro lugar na categoria "Abstrato" (Foto: Tim Wheeler)

