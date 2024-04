A- A+

Teatro Premiada obra A Mulher Monstro retorna aos palcos do Recife com temporada comemorativa Espetáculo com José Neto Barbosa acontecerá de 12 a 27 de abril, no Teatro Arraial

O Recife vai receber, nos dias 12, 13, 19, 20, 26 e 27 de abril, sempre às 19h, no Teatro Arraial Ariano Suassuna, uma temporada da premiada obra "A Mulher Monstro", do ator José Neto Barbosa. As apresentações marcam o início das comemorações dos oito anos em cartaz. Os ingressos podem ser adquiridos no site Sympla no valor de R$ 30,00 inteira e R$ 15,00 meia entrada. Pessoas trans/travestis podem se cadastrar para adquirir gratuidade.

Com apresentações marcantes em diversos palcos do Brasil, obtendo continuamente sucesso de público e de crítica, a peça já foi vista por mais de 30 mil pessoas. “Estamos animados para fazer essa temporada no Recife. A Mulher Monstro foi criada na capital pernambucana, estreada no sertão pernambucano, então é muito gratificante apresentarmos por aqui. Sem falar do público recifense que é bastante caloroso nas apresentações”, pontua o ator José Neto Barbosa.

A tragicomédia é baseada em declarações lamentáveis, polêmicas e verídicas das redes sociais, de políticos e de figuras públicas. Como Drag Queen, o ator José Neto Barbosa trata a atualidade brasileira expondo violências cotidianas e a personalidade da personagem: uma burguesa cis, falsa religiosa, perseguida pela própria intolerância. Investigando os limites do humor e os questionando na performance, presa numa pequena jaula, há a transformação de um verdadeiro monstro. A dramaturgia é inspirada também na estética da Monga dos parques e circos nordestinos.

A Mulher Monstro é da S.E.M. Cia. de Teatro (Sentimento, Estéticas e Movimento), que trabalha na itinerância entre Recife e Natal. A obra já foi premiada como Melhor Monólogo do Teatro Nacional pela Academia de Artes no Teatro do Brasil. E também reúne reconhecimentos, como Melhor Ator e Melhor Espetáculo do Festival Internacional Janeiro de Grandes Espetáculos. Além de circular nos mais importantes festivais do gênero no Brasil.

Serviço

A Mulher Monstro - Temporada Recife/Turnê de Comemoração dos 08 anos

Dias: 12, 13, 19, 20, 26 e 27 de abril de 2024

Horário: 19h

Local: Teatro Arraial Ariano Suassuna

Classificação indicativa: 16 anos

Ingressos: https://www.sympla.com.br/temporada-a-mulher-monstro-em-recife__2383318



Veja também

BBB 24 Reta final no BBB 24 causa confusão em Isabelle e sister pede para conversar com Giovanna