Premiado em Cannes, pernambucano Kleber Mendonça Filho recebe medalha do governo da França; veja

Kleber Mendonça Filho foi homenageado com a comenda de "Cavaleiro da Ordem das Artes e Letras" pelo governo da França. Recém-premiado no Festival de Cannes pelo trabalho em "O Agente Secreto", o cineasta pernambucano recebeu a honraria das mãos do embaixador da França no Brasil, Emmanuel Lenain.

A cerimônia aconteceu na Alliance Française, no Recife, e contou ainda com as presenças do CônsulGeral da França no Recife, Serge Gas, da Secretária de Cultura do Estado de Pernambuco, Cacau de Paula, e da Secretária de Cultura da cidade do Recife, Milu Megale, entre outras autoridades.

"Por mais que este seja um momento um tanto formal, eu na verdade me sinto muito à vontade, e com muito prazer, em aceitar esse reconhecimento da França, um país que ao longo dos anos foi se transformando numa presença incontornável na minha vida, seja no lado pessoal, e também no profissional", afirmou Mendonça Filho em seu discurso de agradecimento.

O cineasta tem uma relação próxima com a França. Seus longas "Aquarius" (2016), "Bacurau" (2019) e "O Agente Secreto" (2025) são coproduções entre Brasil e França. Os três, inclusive, tiveram suas primeiras exibições no Festival de Cannes. Além disso, Mendonça Filho e casado com a produtora francesa Emilie Lesclaux, com quem tem dois filhos.

"Foi na França onde eu encontrei percepções do cinema com as quais eu já me identificava. As possibilidades de ver o cinema como poesia, como documentação, como instrumento para a educação, como ferramenta de Identidade para eu mesmo ou para todo um povo, o cinema como prova de um romantismo destemido e também de experimentação, como discurso político, o Cinema como elemento catalisador de convívio em lugares públicos, o cinema como espetáculo popular ou como a expressão radical de uma ideia que não irá alcançar multidões, mas que irá promover mudanças importantes em algumas poucas pessoas", continuou.

"O Agente Secreto" foi um dos grandes destaques do último Festival de Cannes, no mês passado. O longa deixou o evento com os prêmios de melhor direção, para Kleber, e melhor ator, para Wagner Moura. Fora da competição principal, o filme também foi agraciado com o Prêmio do Júri da Crítica FIPRESCI (Federação Internacional de Críticos de Cinema) e o Prêmio Art et Essai, concedido por exibidores independentes da França.

O filme chega aos cinemas brasileiros no dia 6 de novembro. Há expectativas de que o longa seja o próximo concorrente brasileiro a uma vaga pelo Oscar de melhor filme internacional, e, quem sabe, possa repetir alguns dos feitos de "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, que concorreu a outras duas categorias.

Ambientado no Recife da década de 1970, em plena ditadura, o thriller psicológico acompanha Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que volta à cidade fugindo de um passado misterioso, mas logo percebe que a paz que procura está longe dali.

Além de Moura, o elenco ainda reúne nomes como Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Carlos Francisco, Hermila Guedes, Alice Carvalho e Roberto Diogenes.



Confira o trailer:

