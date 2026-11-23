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CINEMA Premiado "Fiz Um Foguete Imaginando que Você Vinha" terá pré-estreia no Cinema São Luiz Em 2026, o filme brasileiro de Janaína Marques venceu prêmios em Berlim e Curitiba

O premiado longa-metragem, "Fiz Um Foguete Imaginando que Você Vinha", terá pré-estreias a partir de 24 de novembro em cinco capitais brasileiras, incluindo uma sessão debate no Cinema São Luiz, no Recife, no dia 2 de dezembro, com a presença das duas protagonistas, da diretora e de membros da equipe do filme.

Premiado

Protagonizado por Verônica Cavalcanti ("Cinema, Aspirinas e Urubus") ao lado de Luciana Souza ("Bacurau"), "Fiz um Foguete Imaginando que Você Vinha" estreou na mostra Forum do Festival Internacional de Cinema de Berlim em fevereiro deste ano. Na capital alemã, o primeiro longa-metragem de Janaína Marques ("Los Minutos, Las Horas") venceu o prêmio do júri de leitores do jornal alemão Tagesspiegel.

Na Competitiva Nacional do Olhar de Cinema, que integra o Festival Internacional de Curitiba, "Fiz um Foguete Imaginando que Você Vinha" conquistou os prêmios de Melhor Filme da Competição Brasileira e Melhor Atuação para as duas atrizes.

História

A trama do filme acompanha os desafios da relação entre mãe e filha em uma narrativa que alterna entre o real e o imaginário. Durante um exame de ressonância magnética, Rosa (Verônica Cavalcanti) revisita a própria história em busca de uma memória feliz, reimaginando uma viagem com a mãe (Luciana Souza).

Pré-estreia

"Fiz um Foguete Imaginando que Você Vinha", produzido pelas cearenses Moçambique Audiovisual e Delírio Filmes, estreia oficialmente nos cinemas brasileiros em 3 de dezembro, com pré-estreias nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador e Recife nos dias 24, 25, 28 e 30 de novembro e 2 de dezembro, respectivamente.



Confira o trailer:

SERVIÇO

Pré-estreia de "Fiz um Foguete Imaginando que Você Vinha"

Com Janaína Marques (diretora) e Verônica Cavalcanti (atriz)

Quando: 2 de dezembro, 18h30

Onde: Cinema São Luiz - R. da Aurora, 175 - Boa Vista, Recife

Ingressos: ainda não está disponível no site da Fundarpe

Informações: @cinemasaoluizpe

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