TEATRO Premiado no Janeiro de Grandes Espetáculos, "O Pequeno Príncipe" terá apresentação única no Recife Peça baseada em clássico da literatura infantil será encenada no domingo (26), no Teatro do Parque

Vencedora em três categorias na premiação do Janeiro de Grandes Espetáculos, a peça “O Pequeno Príncipe” será apresentada no Teatro do Parque, localizado no bairro da Boa Vista, no próximo domingo (26). O espetáculo, voltado para o público infantil, é livremente inspirado no clássico de Antoine de Saint-Exupéry e é dirigido por Antônio Rodrigues.

No Janeiro de Grandes Espetáculos, a peça – realizada pelas Cênicas Cia. de Repertório – foi premiada nas categorias “Melhor Espetáculo para a Infância”, “Melhor Design de Luz” e “Melhor Ator”, pela atuação de Beto Sterenberg. O elenco é formado por Alcio Lins, Beto Steremberg, Gabriela Melo, Monique Nascimento, Rogério Wanderley e Sônia Carvalho.

O texto da peça, baseado no livro “O Pequeno Príncipe”, é assinado por Antônio Rodrigues e aborda a amizade formada entre um menino vindo de outro planeta com um homem perdido no deserto. A narrativa traz para os palcos cenas clássicas da obra original, destacando o reencontro da pessoa adulta com a “criança interior” e centrando-se no ato de brincar e nas brincadeiras.

Os ingressos para a apresentação única, no domingo (26), às 18h, custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia entrada) e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro (com pagamentos por Pix ou dinheiro) ou pela internet. Os portões do Teatro do Parque abrem 1h antes da apresentação,



Serviço

O Pequeno Príncipe

Data: 26/03

Hora: 18h

Local: Teatro do Parque

Ingressos: R$ 60 e R$ 30 (meia entrada)



