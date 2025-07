A- A+

cinema Premiere de "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos" será transmitida pela Disney+ Estreia mundial acontece em Los Angeles e contará com a presença do elenco

O serviço de streaming Disney+ transmitirá ao vivo a cobertura do tapete azul de "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos", da Marvel Studios. O evento acontecerá no Dorothy Chandler Pavilion, em Los Ángeles, para comemorar a estreia nas telonas dos cinemas do novo filme do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU). A transmissão ao vivo começa nesta segunda-feira (21), às 23h.

O evento mostrará a chegada das celebridades, entrevistas com o elenco e um conteúdo exclusivo do filme antes de seu lançamento oficial nos cinemas em 24 de julho.

Entre os que podemos esperar aparecer na premiere estão o elenco composto por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Joseph Quinn, Ralph Ineson, Julia Garner, Paul Walter Hauser, Natasha Lyonne, Sarah Niles, o diretor Matt Shakman, o produtor Kevin Feige, os produtores executivos Louis D'Esposito, Grant Curtis e Tim Lewis, e o compositor Michael Giacchino, entre outros.

