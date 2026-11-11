Prêmio aCena: Germana Macambira, da Folha de Pernambuco, concorre como Jornalista Cultural do Ano
A cerimônia da premiação ocorre no dia 13 de dezembro, na Casa Bacurau
O Prêmio aCena divulgou os indicados da edição de 2026 nesta quarta-feira (11), e a repórter de Cultura e Sabores da Folha de Pernambuco, Germana Macambira, concorre na categoria Jornalista Cultural do Ano.
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Com votação aberta até o próximo dia 7 de dezembro, o público pode votar através do link do formulário nas 20 categorias do Prêmio aCena 2026 (uma vez por cada e-mail). A cerimônia de premiação será realizada no dia 13 de dezembro, na Casa Bacurau, no bairro de Santo Amaro. O local figura entre os indicados de Espaço do Ano, além de ter promovido eventos indicados em outras modalidades.
O idealizador Rodrigo Luz atua na divulgação da cena artística de Pernambuco através do perfil aCena Recifense. Em 2025, ele elaborou a primeira edição da premiação com a participação de 26 jurados. Neste ano, 55 profissionais de diferentes segmentos da cultura pernambucana selecionaram os finalistas em todas as categorias.
Seguindo a tradição da última edição, Prêmio aCena 2026 também homenageia uma figura política (Prêmio Tá Com a Cena) e uma artista (Prêmio Ícone Acena) conforme reconhece a atuação das pessoas homenageadas como simbólica para a cena cultural pernambucana.
Na primeira edição, a editora de Cultura e Sabores da Folha de Pernambuco, Vanessa Lins, estava indicada na categoria Jornalista Cultural do Ano.
SERVIÇO
Cerimônia do Prêmio aCena 2026
Quando: 13 de dezembro
Onde: Casa Bacurau - Rua Capitão Lima, 100, Santo Amaro
Votação: até 30 de novembro neste formulário
Informações: @acenarecifense
Veja a lista de todos os finalistas:
Espaço do Ano
113 Club
Brilho Cultural
Casa Bacurau
Casa Estação da Luz
Casa Lontra
Club Metrópole
IRAQ
República Independente da Várzea
Terra Café Bar
Tu Vens
Festa do Ano
Bacurau Brega Club
Baile Charme REC
Cabaré Boka da Luz
Cacura Clubber
Date Nights
Freaks
Lipsynca
Roda de Samba de Macumba
Soda
Tarantina
Produtora do Ano
18K Produções
Brota Produtora
Carvalheira
Casa Bacurau Prod
Coletivo Rota Independente
Freaks Produtora
Golarrolê
Krew!
Life's Too Short
Terça do Vinil
Festival do Ano
Afropunk Experience Recife
Carvalheira na Ladeira
MIMO Festival
No Ar Coquetel Molotov
Panela do Jazz
Pernambuco Meu País
Porto Musical
Pré-AMP
Rec'N'Play
Rec-Beat
Produtor(a) Cultural do Ano
Allana Marques
Ana Garcia
Gabriela Dias
Gutiê
Harry D'Melo
Lucas Estevão
Lucas Logiovine
Safira Blue
Vands
Thomas Henry
Cantor(a) do Ano
Bela Maria
BIONE
Buhr
Caetana
Fitti
Jáder
Joyce Alane
Léo da Bodega
Matheus de Bezerra
Uana
Banda do Ano
Academia da Berlinda
As Januárias
Barbarize
Bongar
Coco dos Pretos
Eddie
Ego Eris
Forró na Caixa
Jambre
Mombojó
Artista Brega do Ano
Andrielly Souza
Conde
Dany Myler
Gordinho Bolado
Laryssa Real
Nega do Babado
Priscila Senna
Raphaela Santos
Shevchenko
Troia
Artista da Cultura Popular do Ano
Afoxé Alafin Oyó
Alceu Valença
Coco Raízes de Arcoverde
Laís Senna
Lia de Itamaracá
Maciel Salú
Maestro Oséas
Nailson Vieira
Petrúcio Amorim
Poli
Álbum/EP do Ano
Academia da Berlinda - “Nave Luz"
Bela Maria - "Tudo Que Eu Sinto Faz Barulho"
Buhr - "Feixe de Fogo"
BIONE - "Só Podia Ser Mulher"
Jáder - "Deixa o Mundo Acabar"
Luana Tavares - "Luana Tavares"
Luiz Lins - "Os Canalhas Também Envelhecem"
Paulete Lindacelva - "Filha de Abya Yala Herdeira de Kemet"
Relikia - "Maioridade 18"
UANA - "Estrela"
Música do Ano
Alceu Valença - "Embolada do Tempo"
Bela Maria - "Doce Dengosa Polida"
Buhr - "Feixe de Fogo"
Danado do Recife, Escama Reels, Zoinho no Beat, MC Lusa - "X*ta, Água, Xau, Bom Dia"
Gordinho Bolado, CACAU CHUU - "Ela Ké Cavucadinha"
Joyce Alane - "Um Dia eu Te Encontro"
Léo da Bodega - "Vai Chover"
Luiz Lins, Raphaela Santos - "Acima dos Fatos"
Romero Ferro, Luiz Lins - "COVARDIA"
Sofia Malta, Uana - "Falei de você na terapia"
Clipe do Ano
Anderson Neiff - "Tá Calor Lá Fora"
Barbarize, Fred04 - "MANGUE"
Bela Maria - "Doce Dengosa Polida"
Buhr - "Feixe de Fogo"
Flaira Ferro - "Amigo, Amigo"
Jáder, Jaloo - "Volta"
LAURO, Joyce Alane - "MEU FI"
Léo da Bodega - "Vai Chover"
Pierre Dumangue, Felipe do Pascoal - "2 RATÃO DO MANGUE"
Romero Ferro, Coco Raízes de Arcoverde - "OURO"
Dançarino(a)/Grupo de Dança do Ano
Ballroom PE
Cia 081
Cia Bregalize
Guerreiros do Passo
GUBA
Oximago
Snakes Dance Crew
Vivian Marvel
Yara Medusa
Soly
Fotógrafo(a) do Ano
AFROREC
Alan Rodrigues
Bruno Dantas
Ester Reis
Gabriel Mesgo
Hannah Carvalho
Ignus
Jezzmaia
Ronny Cores
Uhgo
Drag do Ano
Allura Nox
Catwalk
Kali Aboka
Lea Farsaid
Magonna
Mia J
N'Ginga Luz
Ruby Nox
Salário Mínimo
Sayuri Heiwa
Estilista/Stylist do Ano
Bisoro
Camila Ferza
Courtney
Esllen Melo
Gustavo Sá
Helena Cândido
Marcelo Mendx
Maria Gabrielly Dantas
Salamandra
Yuriel Santos
DJ do Ano
Afrobitch
BrendB
DAVS
IDLibra
Kananda PX
Nadejda
Nympho
Soly
SONNNNORA
Zoe Beats
Produtor(a) Musical do Ano
Barro
Filipe Guerra
Gelado no Beat
Guilherme Assis
IDLibra
Marley no Beat
Paulete Lindacelva
Tom BC
WR no Beat
Zoe Beats
Influencer Cultural do Ano
Ailton Vieira
Amanda Menelau
Anfitrião de Pernambuco
Arthur Figueiredo
Carol Figueiredo
Daniel de Moraes
Davi Mandarel
Guia Boêmio
Mikhaela Araújo
Rayane Menezes
Jornalista Cultural do Ano
Alexandre Figueirôa (Revista O Grito!)
Allan Lopes (Diário de Pernambuco)
Germana Macambira (Folha de Pernambuco)
Laís Nascimento (Jornal do Commércio)
Leandro Lopes (Revista Manguetown)
Lenne Ferreira (Afoitas)
Maya Santos (Afoitas, LeiaJá)
Mikhaela Araújo (TAG Revista, Mapa dos Festivais)
Samantha Oliveira (TAG Revista)
Túlio Vasconcelos (Revista O Grito!)