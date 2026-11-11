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CULTURA Prêmio aCena: Germana Macambira, da Folha de Pernambuco, concorre como Jornalista Cultural do Ano A cerimônia da premiação ocorre no dia 13 de dezembro, na Casa Bacurau

O Prêmio aCena divulgou os indicados da edição de 2026 nesta quarta-feira (11), e a repórter de Cultura e Sabores da Folha de Pernambuco, Germana Macambira, concorre na categoria Jornalista Cultural do Ano.

Com votação aberta até o próximo dia 7 de dezembro, o público pode votar através do link do formulário nas 20 categorias do Prêmio aCena 2026 (uma vez por cada e-mail). A cerimônia de premiação será realizada no dia 13 de dezembro, na Casa Bacurau, no bairro de Santo Amaro. O local figura entre os indicados de Espaço do Ano, além de ter promovido eventos indicados em outras modalidades.

O idealizador Rodrigo Luz atua na divulgação da cena artística de Pernambuco através do perfil aCena Recifense. Em 2025, ele elaborou a primeira edição da premiação com a participação de 26 jurados. Neste ano, 55 profissionais de diferentes segmentos da cultura pernambucana selecionaram os finalistas em todas as categorias.

Seguindo a tradição da última edição, Prêmio aCena 2026 também homenageia uma figura política (Prêmio Tá Com a Cena) e uma artista (Prêmio Ícone Acena) conforme reconhece a atuação das pessoas homenageadas como simbólica para a cena cultural pernambucana.



Na primeira edição, a editora de Cultura e Sabores da Folha de Pernambuco, Vanessa Lins, estava indicada na categoria Jornalista Cultural do Ano.

SERVIÇO

Cerimônia do Prêmio aCena 2026

Quando: 13 de dezembro

Onde: Casa Bacurau - Rua Capitão Lima, 100, Santo Amaro

Votação: até 30 de novembro neste formulário

Informações: @acenarecifense

Veja a lista de todos os finalistas:

Espaço do Ano

113 Club

Brilho Cultural

Casa Bacurau

Casa Estação da Luz

Casa Lontra

Club Metrópole

IRAQ

República Independente da Várzea

Terra Café Bar

Tu Vens

Festa do Ano

Bacurau Brega Club

Baile Charme REC

Cabaré Boka da Luz

Cacura Clubber

Date Nights

Freaks

Lipsynca

Roda de Samba de Macumba

Soda

Tarantina

Produtora do Ano

18K Produções

Brota Produtora

Carvalheira

Casa Bacurau Prod

Coletivo Rota Independente

Freaks Produtora

Golarrolê

Krew!

Life's Too Short

Terça do Vinil

Festival do Ano

Afropunk Experience Recife

Carvalheira na Ladeira

MIMO Festival

No Ar Coquetel Molotov

Panela do Jazz

Pernambuco Meu País

Porto Musical

Pré-AMP

Rec'N'Play

Rec-Beat

Produtor(a) Cultural do Ano

Allana Marques

Ana Garcia

Gabriela Dias

Gutiê

Harry D'Melo

Lucas Estevão

Lucas Logiovine

Safira Blue

Vands

Thomas Henry

Cantor(a) do Ano

Bela Maria

BIONE

Buhr

Caetana

Fitti

Jáder

Joyce Alane

Léo da Bodega

Matheus de Bezerra

Uana

Banda do Ano

Academia da Berlinda

As Januárias

Barbarize

Bongar

Coco dos Pretos

Eddie

Ego Eris

Forró na Caixa

Jambre

Mombojó

Artista Brega do Ano

Andrielly Souza

Conde

Dany Myler

Gordinho Bolado

Laryssa Real

Nega do Babado

Priscila Senna

Raphaela Santos

Shevchenko

Troia

Artista da Cultura Popular do Ano

Afoxé Alafin Oyó

Alceu Valença

Coco Raízes de Arcoverde

Laís Senna

Lia de Itamaracá

Maciel Salú

Maestro Oséas

Nailson Vieira

Petrúcio Amorim

Poli

Álbum/EP do Ano

Academia da Berlinda - “Nave Luz"

Bela Maria - "Tudo Que Eu Sinto Faz Barulho"

Buhr - "Feixe de Fogo"

BIONE - "Só Podia Ser Mulher"

Jáder - "Deixa o Mundo Acabar"

Luana Tavares - "Luana Tavares"

Luiz Lins - "Os Canalhas Também Envelhecem"

Paulete Lindacelva - "Filha de Abya Yala Herdeira de Kemet"

Relikia - "Maioridade 18"

UANA - "Estrela"

Música do Ano

Alceu Valença - "Embolada do Tempo"

Bela Maria - "Doce Dengosa Polida"

Buhr - "Feixe de Fogo"

Danado do Recife, Escama Reels, Zoinho no Beat, MC Lusa - "X*ta, Água, Xau, Bom Dia"

Gordinho Bolado, CACAU CHUU - "Ela Ké Cavucadinha"

Joyce Alane - "Um Dia eu Te Encontro"

Léo da Bodega - "Vai Chover"

Luiz Lins, Raphaela Santos - "Acima dos Fatos"

Romero Ferro, Luiz Lins - "COVARDIA"

Sofia Malta, Uana - "Falei de você na terapia"

Clipe do Ano

Anderson Neiff - "Tá Calor Lá Fora"

Barbarize, Fred04 - "MANGUE"

Bela Maria - "Doce Dengosa Polida"

Buhr - "Feixe de Fogo"

Flaira Ferro - "Amigo, Amigo"

Jáder, Jaloo - "Volta"

LAURO, Joyce Alane - "MEU FI"

Léo da Bodega - "Vai Chover"

Pierre Dumangue, Felipe do Pascoal - "2 RATÃO DO MANGUE"

Romero Ferro, Coco Raízes de Arcoverde - "OURO"

Dançarino(a)/Grupo de Dança do Ano

Ballroom PE

Cia 081

Cia Bregalize

Guerreiros do Passo

GUBA

Oximago

Snakes Dance Crew

Vivian Marvel

Yara Medusa

Soly

Fotógrafo(a) do Ano

AFROREC

Alan Rodrigues

Bruno Dantas

Ester Reis

Gabriel Mesgo

Hannah Carvalho

Ignus

Jezzmaia

Ronny Cores

Uhgo

Drag do Ano

Allura Nox

Catwalk

Kali Aboka

Lea Farsaid

Magonna

Mia J

N'Ginga Luz

Ruby Nox

Salário Mínimo

Sayuri Heiwa

Estilista/Stylist do Ano

Bisoro

Camila Ferza

Courtney

Esllen Melo

Gustavo Sá

Helena Cândido

Marcelo Mendx

Maria Gabrielly Dantas

Salamandra

Yuriel Santos

DJ do Ano

Afrobitch

BrendB

DAVS

IDLibra

Kananda PX

Nadejda

Nympho

Soly

SONNNNORA

Zoe Beats

Produtor(a) Musical do Ano

Barro

Filipe Guerra

Gelado no Beat

Guilherme Assis

IDLibra

Marley no Beat

Paulete Lindacelva

Tom BC

WR no Beat

Zoe Beats

Influencer Cultural do Ano

Ailton Vieira

Amanda Menelau

Anfitrião de Pernambuco

Arthur Figueiredo

Carol Figueiredo

Daniel de Moraes

Davi Mandarel

Guia Boêmio

Mikhaela Araújo

Rayane Menezes

Jornalista Cultural do Ano

Alexandre Figueirôa (Revista O Grito!)

Allan Lopes (Diário de Pernambuco)

Germana Macambira (Folha de Pernambuco)

Laís Nascimento (Jornal do Commércio)

Leandro Lopes (Revista Manguetown)

Lenne Ferreira (Afoitas)

Maya Santos (Afoitas, LeiaJá)

Mikhaela Araújo (TAG Revista, Mapa dos Festivais)

Samantha Oliveira (TAG Revista)

Túlio Vasconcelos (Revista O Grito!)

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