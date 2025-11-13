Prêmio aCena: Vanessa Lins, da Folha de Pernambuco, concorre como Jornalista Cultural do Ano
Votação para eleger indicados em diversas categorias está aberta; cerimônia de premiação acontece no próximo dia 7 de dezembro
A primeira edição do Prêmio aCena 2025 já tem seus indicados, e a editora de Cultura e Sabores da Folha de Pernambuco, Vanessa Lins, é uma das concorrentes na categoria Jornalista Cultural do Ano.
Com votação aberta (neste link) até o próximo dia 30 de novembro - sendo possível votar quantas vezes desejar - a cerimônia de premiação está marcada para acontecer em 7 de dezembro, na Casa Bacurau. O local, aliás, também concorre na categoria 'Espaço do Ano'.
Idealizado por Rodrigo Luz, e de acordo com o próprio, o Prêmio aCena foi pensado como uma forma de dar mais visibilidade a quem dá vida, cor e sentido à produção artística de Pernambuco. "Com tudo pensado para que os indicados espelhassem a diversidade da nossa cultura", ressalta ele.
Integram a premiação 20 categorias, com indicados escolhidos por meio de uma bancada formada por 26 jurados de áreas diversas de atuação.
A premiação prevê, ainda, celebrar um artista que tenha se destacada na cena pernambucana, o "Ícone d'aCena'.
Figuras políticas que tenham se destacaddo com trabalho em prol da arte e da cultura local, também vão ser homenageados com o "Prêmio Tá com a Cena".
A primeira edição do "Prêmio aCena" tem produção da Casa Bacurau, apoio da Golarrole, Brota Produtora, ClubX, Pilhada Prod e Phenomena Drag. A realização é do aCena Recifense.
SERVIÇO
1ª edição do Prêmio aCena - Votação neste link até 30 de novembro
Quando: 7 de dezembro (cerimônia de premiação)
Onde: Casa Bacurau - Rua Capitão Lima, 100, Santo Amaro, Recife
Informações: @acenarecifense
Veja a lista com todos os indicados, em cada uma das categorias:
1 - ESPAÇO DO ANO
- Alma Arte Café
- Casa Bacurau
- Casa Estação da Luz
- Club Metrópole
- Concha acústica
- Danceteria
- Frege
- Quinta do Sossego
- Termas Boa Vista
- Terra Café Bar
2 - FESTIVAL DO ANO
- Fusca
- No Ar Coquetel Molotov 2024
- Pernambuco Meu País 2025
- Rec'N'Play 2025
- Rec-Beat 2025
3 - FESTA DO ANO
- Baile Charme
- Baile da Brota
- Club Vittar
- Jorra
- NBOMB
- Nox Experience
- Pilhada
- Rotas
- Soda
-Tarantina
4 - PRODUTOR CULTURAL DO ANO
- Allana Marques
- Ana Garcia
- Gabriela Dias
- Lucas Logiovini
- Nadejda
- Safira Blue
- Sérgio Melo
- TaraCrew
- Vands
- Victor Hugo Bione
5 - SELO DO ANO
- Brota
- Freaks
- Golarrôle
- Kissers
- MaddaM Music
- Revérse
- Tarantina
- Tesão
6 - CANTOR DO ANO
- Almério
- Fitti
- Gomes
- Isadora Melo
- João Gomes
- Joyce Alane
- Natascha Falcão
- Relikia
- Tremsete
- Uana
7 - BANDA DO ANO
- Amigas do Brega
- Barbarize
- Bregadelic
- Breggae
- Estesia
- Forró na Caixa
- Guma
- Jambre
- Mombojó
- Orquestra Malassombro
8 - ARTISTAS BREGA DO ANO
- Anderson Neiff
- Carina Lins
- CJ no Beat
- Conde
- Nega do Babado
- Priscila Senna
- Raphaela Santos
- Rayssa Dias
- MC Thayk
- Teteia
9 - ÁLBUM/EP DO ANO
- Anderson Neiff ("Ieaan")
- Barbarize ("Manifexta")
- Gomes ("Puro Transe")
- Guma ("Virando Noite")
- Idlibta ("Contracurra")
- João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê ("Dominguinho")
- Joyce Alane ("Casa Coração")
- Natascha Falcão ("Universo de Paixão")
- Nailson Vieira ("Sou, Estou")
- Paulete Lindacelva ("Ácido Brasil"
10 - MÚSICA DO ANO
- CJ no Beat ("Até Quebrar a Cama 2.0")
- Duda Beat e TZ da Coronel ("Nossa Chance")
- Eliza Mell ("Na Hora que Você me Procurar")
- IDLibra, Geni ("Memame RKliss Remix")
- João Gomes e Pabllo Vittar ("Vira Lata")
- Joyce Alane ("Aquém")
- Luiz Lins ("Questão de Tempo")
- PC Silva ("Beira de Mar")
- Siba e a Fuloresta ("Máquina de Fazer Festa")
- Uana ("Delírio Favorito")
11 - CLIPE DO ANO
- Anderson Neiff ("Prometeu Tudo, Entregou Nada")
- Barbarize ("Aquitaquente")
- Duda Beat ("Nossa Chance")
- Flaira Ferro e Lenine ("Afeto Radical")
- IDLibra ("Acelerá"- Feat Tremsete)
- Joyce Alane ("Proibido Notícia")
- Natascha Falcão ("Melhor Assim")
- Merson ("Te Usar")
- Mestre Anderson Miguel e Lenine ("O Trono")
- PC Silva ("Beira de Mar")
- Priscila Senna, Liniker ("Pote de Ouro")
12 - ARTISTA DA CULTURA POPULAR
- Afoxé Oyá Alaxé
- Ciel
- Gilú Amaral
- Lia de Itamaracá
- Maciel Salú
- Mãe Beth de Oxum
- Mestre Anderson Miguel
- Nailson Vieira
- Nene Queiroga
- Poli
13 - DANÇARINO DO ANO
- Briê
- Cleverson
- Ismael Marinho
- Oximago
- Lucas Fanty
- Gustavo Barros
- Soly
- Tetéia
- Okado do Canal
- Vivian Marvel
14 - FOTÓGRAFO DO ANO
- Alan Rodrigues
- Arthur Olokartur
- Aysha Diablo
- Gabriel Mesgo
- Jezz Maia
- Jeoan
- Luara Guerra
- Rogério Alves
- UHGO
- Zack Fotógrafo
15 - DRAG DO ANO
- Charlotte Delfina
- Dercy Fortunato
- Lea Farsaid
- Mia J
- Nina Poison
- Poseidon Drag
- Ruby Nox
- Safira Blue
- Sayuri Heiwa
- Violet Smalss
16 - ESTILISTA DO ANO
- Allura Nox
- Babi Jácome
- Babi Rodrigues
- Camila Ferza
- Coisas de Thi
- Daylla Lisva
- Leopoldo Nóbrega
- Marcelo Mendx
- Norman Bancks
- Yuriel
17 - DJ DO ANO
- Boneka
- Dandarona
- DAVS
- IDLibra
- Iury Andrew
- JV Revérse
- Lala K
- Makeda
- Nadejda
- Vands
18 - PRODUTOR MUSICAL DO ANO
- Barro
- Filipe Guerra
- Geni
- Guilherme Assis
- IDLibra
- Luccas Maia
- Marley no Beat
- Sofia Freire
- Vibra
- Zoe Beats
19 - INFLUENCER CULTURAL DO ANO
- Anfitrião de Pernambuco
- Bell Puã
- Cabueta Cultural
- Caio Braz
- Camy Moury
- Carol Figueiredo
- Carol Maloca
- Ester D San
- Guia Boêmio
- Pelos Olhos de Felipe
20 - JORNALISTA CULTURAL DO ANO
- André Guerra
- Emannuel Bento
- Leandro Lopes
- Luna Markman
- Maya Santos
- Mikaela Araújo
- Salatiel Cícero
- Samantha Oliveira
- Vanessa Lins