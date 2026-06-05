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HOMENAGEM Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira reúne estrelas em tributo a Cazuza no Rio Cerimônia no Theatro Municipal terá releituras inéditas da obra do cantor e compositor, além da divulgação dos vencedores em 18 categorias da premiação

O legado de Cazuza será celebrado por um elenco que reúne diferentes gerações da música nacional durante a 33ª edição do Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira.

A cerimônia está marcada para o dia 10 de junho, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, e terá como eixo central a revisitação da obra do artista carioca, cuja produção segue influenciando a cena cultural brasileira décadas após sua morte.

Entre os nomes escalados para as homenagens estão Seu Jorge, Ney Matogrosso, Chico Chico, Ludmilla, Lazzo Matumbi, BNegão, Luedji Luna, Maneva, Marina Sena, Zizi Possi, Luísa Sonza e Simone.

As apresentações foram concebidas exclusivamente para a premiação e prometem aproximar intérpretes de diferentes estilos musicais por meio de canções que marcaram a trajetória do compositor.

Além dos números musicais, a noite também será dedicada à entrega dos troféus das 18 categorias da premiação, que contempla artistas e projetos de destaque lançados ao longo do último ano.

Entre os concorrentes desta edição figuram nomes como João Gomes, Lenine, Geraldo Azevedo, Marisa Monte, Ana Castela, Djavan, Emicida, BK’, Chitãozinho & Xororó, Alcione, Péricles, Daniela Mercury, Ivete Sangalo, Xande de Pilares e Fresno.

O poeta está vivo!

A escolha de Cazuza como personalidade homenageada ocorreu por decisão unânime do conselho responsável pela premiação.

O reconhecimento destaca tanto a dimensão artística de sua produção quanto a permanência de suas composições no imaginário cultural brasileiro.

Com um repertório que inclui sucessos como “Exagerado”, “O Tempo Não Para”, “Codinome Beija-Flor”, “Preciso Dizer que Te Amo”, “Faz Parte do Meu Show” e “Brasil”, o artista permanece como referência para músicos de diferentes gerações e segmentos.

“O Prêmio sempre buscou criar encontros que dificilmente aconteceriam em outros palcos. A obra do Cazuza oferece exatamente essa possibilidade: reunir diferentes gerações, estilos e visões de mundo em torno de canções que continuam extremamente atuais. Será uma celebração emocionante de um artista que ajudou a moldar a música e a cultura brasileira”, afirma Zé Mauricio Machline, criador e diretor do Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira.



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