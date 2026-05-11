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LITERATURA Prêmio Clarice Lispector lança edital e abre inscrições para escritoras pernambucanas Gratuitas, as inscrições estão abertas até o próximo dia 2 de junho; premiação para obra vencedora é de R$ 5 mil e publicação da obra

Mulheres escritoras de Pernambuco, natas ou radicadas há pelo menos cinco anos no estado, podem realizar inscrições para o Prêmio Clarice Lispector, que vai conceder à autora da obra vencedora o valor de R$ 5 mil em dinheiro e a publicação pela editora Alvoroça.



Gratuitas, as inscrições estão abertas até o próximo dia 2 de junho, e devem ser realizadas via formulário online.



Com o intuito de difundir a escrita de mulheres pernambucanas, o prêmio prioriza obras com temáticas que remetem a questões culturais, históricas, sociais e simbólicas, passíveis de fomentar debates.



Podem ser inscritos contos, novelas ou romances escritos por mulheres a partir dos 18 anos.





Critérios de originalidade, criatividade, coerência narrativa e qualidade técnica serão avaliados no julgamentos dos textos, entre outros requisitos.

"Historicamente são as mulheres as que mais leem, estão presentes em bibliotecas e clubes de leituras. São elas também que têm grande número de textos escondidos nas gavetas por falta de oportunidades", ressalta Raíza Hanna Milfont, idealizadora do Prêmio Clarice Lispector.

Premiação

Além do valor em dinheiro de R$ 5 mil, a vencedora terá sua obra publicada com tiragem de 300 exemplares, pela editora Alvoroça.



Parte da distribuição será destinada a bibliotecas municipais e comunitárias de Pernambuco. A autora ficará, também, com 20% dos exemplares.



Vale destacar que o Prêmio Clarice Lispector tem fomento do Fundo de Incentivo à Cultura (FIC) e do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC), sob incentivo da Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Cultura da cidade e da Fundação de Cultura.



Informações e dúvidas acerca do edital podem ser consultadas neste link.

SERVIÇO

Inscrições abertas para o Prêmio Clarice Lispector

Quando: até 2 de junho

Onde: neste link

Gratuito

Informações: @premioclaricelispector // @alvoroca





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