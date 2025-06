A- A+

Seria fácil cair no clichê e dizer que a noite desta quarta-feira (4), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, no Centro, foi de gala — mas a verdade é que também foi dos peões, com seus chapéus. Foi nesse clima que aconteceu a entrega do Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira, que celebra grandes nomes da música e suas produções artísticas.



Em sua 32ª edição, a homenagem foi prestada a Chitãozinho & Xororó, marcando a primeira vez em que o sertanejo recebeu tal honraria. Ao todo, foram 28 categorias, do trap e rap ao pop, com destaque também para o erudito e a MPB.



Com a dupla sertaneja como grande destaque da festa, não foi difícil encontrar chapéus de boiadeiro pelo tapete azul. Pouco depois das 19h, eles já começavam a aparecer pelas escadarias de acesso ao teatro. A dupla Mayck e Lyan e Alisson Lima, filho de Chitãozinho, foram alguns dos que aderiram ao adereço.



Mas um adereço que surpreendeu mesmo na entrada foi o de Zeca Pagodinho. O cantor apareceu com uma bengala — nada demais, segundo ele. É só um detalhe que, de vez em quando, entra no look porque já é um “vovô”, brincou.

Enquanto Pedro Sampaio não quis saber de muitas conversas e passou ligeiramente pelo local, houve encontros um pouco mais aproximados, como o de João Gomes com Paula Fernandes, que interrompeu uma conversa sua com outra pessoa para pedir um beijinho.

— É a primeira vez (que o sertanejo é o homenageado no prêmio), mas é algo que vai se tornar comum. A música sertaneja fez e faz muito pela música do Brasil pela sua poesia, pelas canções e pelo envolvimento com o público — afirmou João em entrevista ao Globo. — Chitãozinho e Xororó mais do que ninguém juntam tudo isso.

Já passava das 21h e a fila para entrar no teatro ainda dava volta, mas, dali em diante, não demorou para que a cerimônia enfim começasse — com as boas vindas de José Maurício Machline, uma homenagem a Nana Caymmi, morta em 1º do mês passado, e um vídeo de Lima Duarte, que introduziu a trajetória dos homenageados. Nesta primeira parte, subiram ao palco os irmãos Mayck e Lyan, as cantoras Bruna Viola e Carol Biazin, o acordeonista Mestrinho e o bandolinista Hamilton de Holanda, que interpretaram canções como “Coração sertanejo” e “Luar do Sertão”. O público respondeu com aplausos empolgados logo no início.

A cerimônia teve como apresentadores os atores Fabrício Boliveira e Nanda Costa, que alternavam entre contar passagens da trajetória de José e Durval, desde os primeiros passos até a consagração, e anunciar os vencedores das categorias do prêmio. E no primeiro bloco, saíram como vencedores: Zeca Pagodinho, duplamente premiado no Samba, como artista e lançamento do ano, respectivamente; Black Pantera e Planet Hemp (Rock); Alceu Valença e Mariana Aydar (Raízes); Mestrinho e Orquestra Frevo do Mundo, com Pupillo e Davi Moraes (Instrumental).



No meio da cerimônia, o produtor musical e arranjador Júlio Teixeira também subiu ao palco, para receber o Prêmio do Músico Brasileiro. Veja a lista completa dos vencedores da edição de 2025 abaixo.



Entre os duetos especiais que entremeavam a premiação, Fábio Jr. se juntou a Agnes Nunes para uma performance de “Fogão de lenha”; Lenine e Lauana Prado cantaram “Nuvem de lágrimas”, música que transportou o público para a década de 1990; e Paula Fernandes e Tiago Iorc interpretaram “Meu disfarce”, após um contratempo que deixou o palco às escuras.

E em um dos momentos mais fotografados e gravados pelo público, Sandy, filha de Xororó, se uniu a João Bosco e Mestrinho para cantar “No rancho fundo”, uma das canções mais conhecidas da dupla.

— Não era nem para eu estar cantando por aí, mas quando vem um convite assim não tinha como recusar — disse aos jornalistas a artista, que anunciou uma pausa na carreira recentemente, ao comentar sobre o seu número. — Eu tinha 7 anos (quando essa música tocava nas rádios). Então, estamos falando também da minha infância, minha história, minha raiz.

Outro filho do sertanejo, Junior Lima, subiu ao palco muito aplaudido pelos presentes e, ao lado de Os Garotin (grupo vencedor do Grammy Latino), fez uma performance de “Sinônimos” que fez a plateia cantar e erguer os braços, e Vanessa da Mata se levantar da poltrona.

— É muito bonito ver a história deles sendo reconhecida assim. Admiro eles demais e poder vê-los nessa situação. Participar dessa homenagem torna tudo ainda mais emocionante — contou ele pouco antes de entrar no teatro ao falar com a imprensa.



Ao fim, os homenageados da noite, claro, também subiram ao palco para apresentar seu número, com os instrumentos da Família Lima — de seu ex-genro, Lucas Lima — já a postos. Juntos, os irmãos caipiras cantaram músicas como “Saudade da minha terra” e “Pura emoção” (esta última com os filhos de Chitãozinho, Alisson e Enrico).

— É um momento difícil de explicar, diante de tantos talentos. Tantos artistas maravilhosos da nossa música brasileira — disse Chitãozinho no palco. — Esse é o maior presente que nós poderíamos receber nesta noite.

“Evidências” foi a cereja do bolo, encantando o público com a canção que se tornou o maior clássico dos karaokês — e, naquele Theatro Municipal vibrante, mais uma vez mostrou por que merece essa fama.

Veja a lista dos vencedores da 32ª edição do Prêmio da Música Brasileira:

RAP / TRAP - Artista

BNegão

Duquesa

Emicida

Mv Bill

Yago Oproprio

RAP / TRAP - Lançamento

Criolo, Dino d'Santiago, Amaro Freitas - Esperança (Produzido por: Criolo e Nave)

Emicida - Acabou, mas tem... (Produzido por: Emicida e Damien Seth)

Marcelo D2, SambaDrive - Direct-to-Disc (Produzido por: Mario Caldato Jr.)

Mv Bill - Na Visão do Morador (Produzido por: Mortão e DJ Caique)

Yago Oproprio - OPROPRIO (Produzido por: Patricio Sid)

RAÍZES - Artista

Alceu Valença

Dona Onete

Elba Ramalho

Joelma

Samba de Coco Raízes de Arcoverde

RAÍZES - Lançamento

Alceu Valença - Bicho Maluco Beleza - É Carnaval (Produzido por: Tovinho)

Dona Onete - Bagaceira (Produzido por: Assis Figueiredo e Marcos Sarrazin)

Elba Ramalho - Isso Quer Dizer Amor (Produzido por: Luã Yvys)

J. Velloso, Recôncavo Experimental - J. Velloso e Recôncavo Experimental (Produzido por: Gustavo Caribé)

Mariana Aydar, Mestrinho - Mariana e Mestrinho (Produzido por: Tó Brandileone)

REGGAE - Artista

Armandinho

Dasplanta

Mukambu

Nubia

Planta e Raiz

REGGAE - Lançamento

Armandinho - Desses Olhos Tenho Medo (Produzido por: Armandinho)

Ceu, RDD - Coração Âncora (Pruduzido por: RDD)

Gustah, Julian Marley, Rael, 2050 - Love To Jah (Produzido por: Gustah)

Mukambu - Do Gueto ao Kilombo (Produzido por: AquaHertz)

Nubia - Sabores (Produzido por: Sandoval Filho)

REVELAÇÃO - Revelação

Grelo

Joyce Alane

Os Garotin

Rachel Reis

Sued Nunes

POP - Artista

Céu

Liniker

Melly

Os Garotin

Tássia Reis

POP - Lançamento

Céu - Novela (Produzido por: Adrian Younge, Pupillo e Céu)

Liniker - CAJU (Produzido por: Liniker, Fejuca e Gustavo Ruiz)

Melly - Amaríssima (Produzido por: Melly, DEEKAPZ, Theo Zagrae, Marcelo Delamare, Zamba, Tainã, Panda, Ícaro Santiago e Manigga)

Os Garotin - OS GAROTIN DE SÃO GONÇALO (Produzido por: Julio Raposo e Moodstock Music)

Tássia Reis - Topo da Minha Cabeça (Produzido por: Barba Negra, Felipe Pizzutiello, Kiko Dinucci, Evehive e Fejuca)

SAMBA - Artista

Alcione

Jorge Aragão

Mart'nália

Martinho da Vila

Zeca Pagodinho

SAMBA - Lançamento

Alcione - Marra de Feroz (Produzido por: Pretinho da Serrinha)

Antônio Neves - Deixa Com a Gente (Produzido por: Antônio Neves)

Mart'nália - Pagode da Mart'nália (Produzido por: Luiz Otávio, Marcia Alvarez e Marcus Preto)

Martinho da Vila - Violões e Cavaquinhos (Produzido por: Celso Filho, Martinho Filho (Pinduca) e Gabriel Lucchini)

Zeca Pagodinho - Zeca Pagodinho - 40 Anos (Ao Vivo) (Produzido por: Paulão 7 Cordas e Pretinho da Serrinha)

ROCK - Artista

Black Pantera

Carne Doce

CPM22

Fresno

João Gordo

ROCK - Lançamento

Ana Carolina - Ana Canta Cássia - Vol. 1 (Ao Vivo) (Produzido por: Ana Carolina)

Black Pantera - PERPÉTUO (Produzido por: Rafael Ramos)

Pitty - ACNXX Ao Vivo em Salvador (Produzido por: Rafael Ramos)

Planet Hemp - BASEADO EM FATOS REAIS: 30 ANOS DE FUMAÇA (Ao Vivo) (Produzido por: Daniel Ganjaman e Planet Hemp)

Titãs - Microfonado (Produzido por: Rick Bonadio e Sergio Fouad)

INSTRUMENTAL - Artista

Amaro Freitas

Carlos Malta

Hamilton de Holanda Trio

Hermeto Pascoal

Yamandú Costa

INSTRUMENTAL - Lançamento

Amaro Freitas - Y'Y (Produzido por: Amaro Freitas, Laercio Costa e Vinicius Aquino)

Clube do Balanço - Cadê Tereza? (Produzido por: Bruno Bona)

Hermeto Pascoal & Grupo - Pra Você, Ilza (Produzido por: Fábio Pascoal)

Roberto Barreto, Manoel Cordeiro, Pupillo - Estado de Espírito (Produzido por: Pupillo)

Yamandu Costa - Ida e Volta (Produzido por: Yamandu Costa)

ROMÂNTICA - Artista

Alice Caymmi

Grelo

Odair José

Roberta Miranda

Simone Mendes

ROMÂNTICA - Lançamento

Alice Caymmi - O Amor (El Amor) (Produzido por: Diogo Strausz)

Grelo - É o Grelo (Produzido por: De Angelo)

Odair José - Seres Humanos (e a Inteligência Artificial) (Produzido por: Junior Freitas)

Roberta Miranda - Infinito, Ep.1 (Ao Vivo) (Produzido por: Roberta Miranda)

Simone Mendes - Cantando Sua História (Ao Vivo/ Vol.1 e Vol.2) (Produzido por: Eduardo Pepato)

MPB - Artista

Alaíde Costa

Dori Caymmi

João Bosco

Jota.Pê

MPB4

MPB - Lançamento

Alaíde Costa - E o Tempo Agora Quer Voar (Produzido por: Marcus Preto, Pupillo e Emicida)

Caetano Veloso, Maria Bethânia - Fé (Ao Vivo) (Produzido por: Lucas Nunes)

Dori Caymmi - Prosa & Papo (Produzido por: Jorge Helder)

Jota.Pê - Se o Meu Peito Fosse o Mundo (Produzido por: Felipe Vassão, Rodrigo Lemos e Marcus Preto)

MPB4 - 60 Anos de MPB (Produzido por: Miltinho e Paulo Malaguti Pauleira)

FUNK - Artista

Deize Tigrona

MC Kevin o Chris

Pedro Sampaio

Torya

Valesca Popozuda

FUNK - Lançamento

Deize Tigrona - Não Tem Rolê Tranquilo (Produzido por: Larinhx, KD Soundsystem, BADSISTA, Iasmin Turbininha e Boogarins)

DENNIS, Ana Castela, Mc Gw - RAM TCHUM (Produzido por: DENNIS)

Jup do Bairro, Maria Alcina, Pagode da 27 - Amor de Carnaval (Produzido por: FUSO!)

LUDMILLA, WIU, MC Kevin o Chris - Sua Preferida (Produzido por: MC Kevin o Chris, LUDMILLA e KOSTA)

PEDRO SAMPAIO - ASTRO (Produzido por: PEDRO SAMPAIO, Delano, Rafinha RSQ, DJ TOPO e Pedro Breder)

ESPECIAIS - Lançamento Eletrônico

Beagle Bonnie, DJ Noé - The Mad Wizard's Sampler (Produzido por: Beagle Bonnie e DJ Noé)

Bixiga 70, DJ Mam - 100% 13 (Produzido por: DJ Mam)

Dre Guazelli - Know It (Produzido por: Dre Guazelli)

Jadsa, João Milet Meirelles, TAXIDERMIA - Vera Cruz Island (Produzido por: Jadsa, João Milet Meirelles e Maíra Morena)

Mulú, DUDA BEAT - MTG CHIHIRO (Produzida por: Mulú)

ESPECIAIS - Lançamento em Língua Estrangeira

Anelis Assumpção - Encore Un Tour (Produzido por: Anelis Assumpção, Saulo Duarte, Klaus Sena)

Anitta - Funk Generation (Produzido por: Márcio Arantes, DJ Gabriel do Borel, Tropkillaz, Brabo, Diplo, Julia Lewis e DJ GBR)

Caetano Veloso - La Mer (Produzido por: Caetano Veloso e Lucas Nunes)

IZA - Cry Me a River (Produzido por: Nani Palmeira e Reno Duarte)

Silvia Machete - Invisible Woman (Produzido por: Alberto Continentino, Lalo Brusco)

ESPECIAIS - Lançamento Erudito

Alexandre Guerra, André Micheletti, Knut Andreas, Orquestra Sinfônica de Piracicaba - Concerto Místico Para Cello e Orquestra (Produzido por: Alexandre Guerra)

Orquestra Ouro Preto - Auto da Compadecida, a Ópera (Produzido por: Rodrigo Toffolo)

Orquestra Petrobras Sinfônica - Canções do Guia Prático, Vol.2 (Produzido por: Marcos Souza)

Orquestra Sinfônica Brasileira - Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras N.8 (Ao Vivo) (Produzido por: Orquestra Sinfônica Brasileira)

Quinteto Villa-Lobos - Sempre (Produzido por: Quinteto Villa-Lobos)

ESPECIAIS - Projeto Especial

Pérolas Negras - Um Tributo A Luiz Melodia (Produzidor por: MAHMUNDI e JOSEFE)

Orquestra Frevo do Mundo, Pupillo, Davi Moraes - Moraes É Frevo (Produzido por: Pupillo, Davi Moraes)

Rita Lee, Roberto De Carvalho - Voando (Nel Blu Dipinto Di Blu) (Produzido por: Roberto De Carvalho)

Sabotage 50 (Produzido por: Zegon e Tejo Damasceno)

O Auto da Compadecida 2 (Trilha Sonora do Filme) (Produzido por: João Falcão, Ricco Viana e Carlinhos Borges)

SERTANEJO - Artista

Ana Castela

João Gomes

Lauana Prado

Rionegro & Solimões

Zezé Di Camargo

SERTANEJO - Lançamento

Ana Castela - Herança Boiadeira (Ao Vivo) (Produzido por: Cleyton Pekois e Eduardo Godoy)

João Gomes - Vaquejada Tá na Moda (Produzido por: Arine Music)

Jorge & Mateus - Check-In (Ao Vivo) (Produzido por: Dudu Borges)

Lauana Prado - Transcende (Ao Vivo) Vol. 1 (Produzido por: Eduardo Pepato)

Rionegro & Solimões - Rionegro e Solimões em Uberlândia (Produzido por: Júnior Melo)

Projeto Audiovisual

Dora Morelenbaum - A Melhor Saída (Dirigido por: Maria Cau Levy e Caio Mazzilli)

Emicida - Acabou, mas tem... (Dirigido por: Pedro Conti e Diego Maia)

Erasmo Carlos, Rubel, Emicida - Erasmo Esteves (Tijuca Maluca) (Dirigido por: Artur Miranda)

Rita Lee, Roberto De Carvalho - Voando (Nel Blu Dipinto Di Blu) (Dirigido por: Otávio Juliano e Luciana Ferraz)

O Terno, Devendra Banhart, Shintaro Sakamoto - Volta e Meia (Dirigido por: Tim Bernardes e Filipe Franco)

