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Prêmio da Música Brasileira 2026 consagra João Gomes; veja a lista de vencedores

Cantor pernambucano venceu nas categorias Melhor Artista de Canção Popular, Melhor Lançamento de Canção Popular e Melhor Lançamento de Projeto Especial, por Dominguinho

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João Prêmio da Música Brasileira 2026 consagra João GomesJoão Prêmio da Música Brasileira 2026 consagra João Gomes - Foto: Divulgação

A 33ª edição do Prêmio da Música Brasileira, com o patrocínio do banco BTG Pactual, ocorreu nesta quarta-feira, 10, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e consagrou João Gomes como grande vencedor.

O artista levou três prêmios: Melhor Artista de Canção Popular, e Melhor Lançamento de Canção Popular e Melhor Lançamento de Projeto Especial, por Dominguinho - este, ao lado de Mestrinho e Jota.Pe.

Logo atrás, com dois prêmios, vieram Luedji Luna, Djavan e Chitãozinho & Xororó, premiados em suas respectivas categorias: pop, MPB e sertanejo.

O evento teve apresentação de Débora Bloch e Alice Wegmann e prestou homenagens ao cantor Cazuza, com interpretações de suas canções ao longo da noite. Grupos e artistas como Maneva e Marina Sena apresentaram no palco hits do cantor e compositor, como Bete Balanço e O Nosso Amor A Gente Inventa (Estória Romântica). O encerramento foi com Ney Matogrosso, ao som de Por Que a Gente É Assim? e Pro Dia Nascer Feliz.

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Nomes de destaque da cultura nacional, como Gilberto Gil, Seu Jorge, Ney Matogrosso e Chitãozinho & Xororó estiveram presentes no evento. Houve transmissão ao vivo no canal oficial do Prêmio no YouTube.

Veja lista completa dos vencedores do Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira 2025:

Melhor Artista de Axé

Melhor Lançamento de Axé

Canção Popular - Melhor Artista

Canção Popular - Melhor Lançamento

Eletrônico - Melhor Lançamento

Melhor Lançamento de Língua Estrangeira

Melhor Lançamento de Erudito

Projeto Especial - Melhor Lançamento

Melhor Artista de Funk

Melhor Lançamento de Funk

Melhor Artista de Música Instrumental

Melhor Lançamento de Música Instrumental

Melhor Artista de MPB

Melhor Lançamento de MPB

Melhor Artista de Pop

Melhor Lançamento de Pop

Raízes - Melhor Artista

Raízes - Melhor Lançamento

Melhor Artista de Rap/Trap

Melhor Lançamento de Rap/Trap

Melhor Artista de Reggae

Melhor Lançamento de Reggae

Artista Revelação

Melhor Projeto Audiovisual

Melhor Artista de Rock

Melhor Lançamento de Rock

Melhor Artista de Samba

Melhor Lançamento de Samba

Melhor Artista de Sertanejo

Melhor Lançamento de Sertanejo

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