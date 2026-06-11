Prêmio da Música Brasileira 2026 consagra João Gomes; veja a lista de vencedores
Cantor pernambucano venceu nas categorias Melhor Artista de Canção Popular, Melhor Lançamento de Canção Popular e Melhor Lançamento de Projeto Especial, por Dominguinho
A 33ª edição do Prêmio da Música Brasileira, com o patrocínio do banco BTG Pactual, ocorreu nesta quarta-feira, 10, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e consagrou João Gomes como grande vencedor.
O artista levou três prêmios: Melhor Artista de Canção Popular, e Melhor Lançamento de Canção Popular e Melhor Lançamento de Projeto Especial, por Dominguinho - este, ao lado de Mestrinho e Jota.Pe.
Logo atrás, com dois prêmios, vieram Luedji Luna, Djavan e Chitãozinho & Xororó, premiados em suas respectivas categorias: pop, MPB e sertanejo.
O evento teve apresentação de Débora Bloch e Alice Wegmann e prestou homenagens ao cantor Cazuza, com interpretações de suas canções ao longo da noite. Grupos e artistas como Maneva e Marina Sena apresentaram no palco hits do cantor e compositor, como Bete Balanço e O Nosso Amor A Gente Inventa (Estória Romântica). O encerramento foi com Ney Matogrosso, ao som de Por Que a Gente É Assim? e Pro Dia Nascer Feliz.
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Nomes de destaque da cultura nacional, como Gilberto Gil, Seu Jorge, Ney Matogrosso e Chitãozinho & Xororó estiveram presentes no evento. Houve transmissão ao vivo no canal oficial do Prêmio no YouTube.
Veja lista completa dos vencedores do Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira 2025:
Melhor Artista de Axé
- Daniela Mercury
- Ivete Sangalo
- Margareth Menezes
- Olodum (vencedor)
- Timbalada
Melhor Lançamento de Axé
- Daniela Mercury - Cirandaia (vencedor)
- Ivete Sangalo - O Verão Bateu Em Minha Porta
- Margareth Menezes - Ramalhete de Flor
- Olodum, BaianaSystem - Ginga Olodum
- Timbalada - Fervo na Cidade
Canção Popular - Melhor Artista
- João Gomes (vencedor)
- Joelma
- Lucy Alves
- Peninha
- Simone Mendes
Canção Popular - Melhor Lançamento
- Felipe Cordeiro, Otto, Duda Brack - Vem, Love
- João Gomes - Pé de Serrita (vencedor)
- Joelma - Lua dos Apaixonados (Ao Vivo)
- Mariana Volker, Maria Gadu - Não Quero Te Querer
- Simone Mendes - Cantando Sua História 2 (Ao Vivo)
Eletrônico - Melhor Lançamento
- Africanoise - CABAÇA (vencedor)
- Afterclapp, Furmiga Dub - Rabecada
- BADSISTA - CUTEBOYZ
- DJ Memê - Saudade
- Zopelar - Just Like Heaven EP
Melhor Lançamento de Língua Estrangeira
- Francisca Barreto - Habana
- Guga Stroeter - Guga Stroeter e Orquestra HB apresentam: Elas cantam Chet
- Indiana Nomma, André Pinto - Mercedes Sosa: A Voz Dos Sem Voz - Volume II
- João Fênix, Virginia Rodrigues - Alfonsina Y El Mar
- Silvia Machete - Rhonda’s Boots & Legs (Live) (vencedora)
Melhor Lançamento de Erudito
- Gabriele Leite - Gunûncho (vencedor)
- Guido Sant’Anna, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Thierry Fischer - Mendelssohn & Tchaikovsky: Violin Concertos
- Orquestra Ouro Preto - Villa-Lobos, Piazzolla & Mehmari: Orchestral Works
- Orquestra Sinfônica Brasileira, Claudio Cruz - Abertura Brasil 2014 (Ao Vivo)
- Orquestra Sinfônica Brasileira, Claudio Cruz - Sinfonia em Sol Menor (Ao Vivo)
Projeto Especial - Melhor Lançamento
- Caetano Veloso, Maria Bethânia - Caetano e Bethânia Ao Vivo
- Inezita Barroso - Relícario: Inezita Barroso (Ao Vivo no Sesc 1978)
- Várias Artistas - Elas Cantam Donato
- João Gomes, Mestrinho, Jota.Pe - Dominguinho (vencedor)
- Ney Matogrosso - Homem com H
Melhor Artista de Funk
- Deize Tigrona (vencedora)
- Enme
- Mac Júlia
- MC Kevin o Chris
- O Kannalha
Melhor Lançamento de Funk
- Deize Tigrona - NÓS É FIRME, NÃO É CREME
- KING Saints - Músicas Para Marolar
- PEDRO SAMPAIO, Mc Meno K, Melody - JETSKI
- Rico Dalasam - Dilema
- Totonho e os Cabra - Aí Dentu: Funk de Embolada e Hip Hop do Mato (vencedor)
Melhor Artista de Música Instrumental
- Alessandro Penezzi
- Antônio Adolfo
- Hamilton de Holanda (vencedor)
- João Camarero
- Rogério Caetano
Melhor Lançamento de Música Instrumental
- Alessandro Penezzi - Sonhos
- Andrea Ernest Dias, Aline Gonçalves, Eduardo Neves, Carlos Malta - Obra viva de Hermeto Pascoal - Vol. 1: flautas
- Antonio Adolfo - CARNAVAL: The Songs Were So Beautiful
- Hamilton de Holanda - Hamilton de Holanda Trio - Live in NYC
- João Camarero - Baden (vencedor)
Melhor Artista de MPB
- Djavan (vencedor)
- Dori Caymmi
- Marisa Monte
- Mateus Aleluia
- Mônica Salmaso
Melhor Lançamento de MPB
- Djavan - Improviso (vencedor)
- Dori Caymmi - Utopia
- Mateus Aleluia - Mateus Aleluia
- Monica Salmaso - Minha Casa
- Zé Ibarra - AFIM
Melhor Artista de Pop
- BaianaSystem
- Lenine
- Luedji Luna (vencedora)
- Marina Sena
- Os Garotin
Melhor Lançamento de Pop
- BaianaSystem - O Mundo Dá Voltas
- Lenine - EITA
- Lia de Itamaracá, Daúde - Pelo Olhos do mar
- Luedji Luna - Antes Que A Terra Acabe (vencedor)
- Luedji Luna - Um Mar Pra Cada Um
Raízes - Melhor Artista
- Dona Onete
- Geraldo Azevedo
- João Gomes
- Mestrinho (vencedor)
- Orquestra Malassombro
Raízes - Melhor Lançamento
- Boi da Macuca, Henrique Albino - Frevo da Macuca
- Dona Onete - Quatro Contas
- Mestrinho - Macaco Sessions: Mestrinho (Ao Vivo)
- Orquestra Malassombro - Recife, Início, Meio e Fim (vencedor)
- Santanna O Cantador - Santanna "O Cantador" Canta Petrúcio Amorim
Melhor Artista de Rap/Trap
- Baco Exu do Blues
- BK’ (vencedor)
- Don L
- Emicida
- Negra Li
Melhor Lançamento de Rap/Trap
- Baco Exu do Blues - HASOS
- BK’ - Diamantes, Lágrimas e Rostos para Esquecer
- Don L - CARO Vapor II - qual a forma de pagamento? (vencedor)
- Emicida - Emicida Racional VL 2 - Mesmas Cores & Mesmos Valores
- FBC - ASSALTOS E BATIDAS
Melhor Artista de Reggae
- Alma Djem
- Maneva (vencedor)
- Maskavo
- Ponto de Equilíbrio
- Sintonize
Melhor Lançamento de Reggae
- Alma Djem - Acústico Alma Djem (Ao Vivo)
- Bia Ferreira, Little Lion Sound - O Seu Silêncio (vencedor)
- Capilé, Chico César - Saci
- Maskavo - Além-Mar
- Sintonize - Original Brasileiro
Artista Revelação
- Fitti (vencedor)
- Joaquim
- Orquestra Malassombro
- Pedro Emílio
- Zaynara
Melhor Projeto Audiovisual
- AJULLIACOSTA - O que a Julia vai ser?
- Baco Exu do Blues, Zeca Veloso - Que Eu Sofra
- Gaby Amarantos - Rock Doido (vencedor)
- Lenine - EITA
- Luedji Luna, Seu Jorge, Arthur Verocai - Apocalipse
Melhor Artista de Rock
- Black Pantera (vencedor)
- Fresno
- Mateus Fazeno Rock
- Selvagens à Procura de Lei
- Terno Rei
Melhor Lançamento de Rock
- Black Pantera - Seleção Natural
- Selvagens à Procura de Lei - Y
- Supercombo - Caranguejo (Parte 1)
- Terno Rei - Nenhuma Estrela (vencedor)
- Vivendo do Ócio - Hasta La Bahia
Melhor Artista de Samba
- Alcione (vencedor)
- Jorge Aragão
- Moacyr Luz e Samba do Trabalhador
- Péricles
- Xande de Pilares
Melhor Lançamento de Samba
- Alcione - Alcione
- Moacyr Luz e Samba do Trabalhador - 20 Anos
- Péricles - Pagode do Pericão (Ao Vivo Em São Paulo) (vencedor)
- Xande de Pilares - Nos Braços do Povo, Vol. 1 (Ao Vivo)
- Xande de Pilares, Neguinho Da Beija Flor - Empretecendo
Melhor Artista de Sertanejo
- Ana Castela
- Bruna Viola
- Chitãozinho & Xororó (vencedores)
- Lauana Prado
- Yasmin Santos
Melhor Lançamento de Sertanejo
- Ana Castela - Let’s Go Rodeo
- Bruna Viola - Improvável (Live)
- Chitãozinho & Xororó - Meninos De Roça (vencedor)
- Lauana Prado - Raiz BH (Ao Vivo)
- Yasmin Santos - Eu, Yasmin Santos (Ao Vivo)