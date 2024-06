Prêmio da Música Brasileira: confira destaques na cerimônia que homenageou Tim Maia

A- A+

É noite de gala no Theatro Municipal. O palco mais importante do Rio recebeu na noite desta quarta-feira (12) a cerimônia do Prêmio da Música Brasileira, que todo ano celebra os destaques da nossa música. Este ano, a 31ª edição da premiação homenageou Tim Maia. Foram 88 artistas indicados em mais de 30 categorias.

Antes do teatro abrir as portas, Jards Macalé devorou uma pipoca que comprou de um vendedor na praça em frente e bateu papo com Geraldo Azevedo. Mais tarwde, venceu o prêmio de melhor lançamento de MPB, com seu álbum “Coração bifurcado”, e o de melhor canção.

Aos poucos, não só os músicos, mas atores, atrizes, políticos e intelectuais foram chegando em meio ao frenesi dos fotógrafos. Um convidado em especial foi bastante demandado: Carmelo Maia, filho de Tim Maia. Recentemente, ele teve uma vitória na justiça sobre Léo Maia, seu irmão materno, que luta pelo reconhecimento da paternidade do cantor.

– Eu tenho uma sensação que a minha família materna é uma quadrilha porque era o Léo, a minha mãe, e a advogada era a mulher do Léo, entende? – disse Carmelo ao Globo.

É bem verdade que alguns artistas e influenciadores não foram lá muito correspondidos quando procuraram os flashes dos fotógrafos. Outros atraíram todos os holofotes. Foi o caso de Iza, que chegou vestida num modelo que privilegiava sua barriga grávida de Nala, sua primeira filha. Fãs que se amontoavam fora das grades cantaram pra ela “Talismã”, e ela agradeceu mandando beijos.

O rapper Xamã chegou apressado, na companhia de um assessor que foi logo vetando os pedidos de entrevistas dos jornalistas. O empresário de Maiara e Maraísa perguntou para alguém da equipe se era ali mesmo que ele entrava. Criolo, Chico César e outros artistas que fizeram números musicais na noite, entraram pela porta de serviço do teatro.

Quando todos se acomodaram em suas poltronas, era hora da festa. O prêmio começou pouco depois das 21h30. José Maurício Machline, sua sócia Heloísa , e a filha do empresário, Giovanna Machline, deram as boas-vindas ao público. Depois, passaram a bola pra Regina Casé, apresentadora da cerimônia. Ao longo da noite, Regina divertiu o público com histórias de Tim Maia, lembrando episódios como a viagem que ele fez para Nova York aos 16 anos ou sua fase “desmagnetizada” na imunização racional. “Hoje realmente vale tudo”, disse Regina.

Na primeira fila da plateia estavam nomes como Alcione, Daniela Mercury e Hamilton de Holanda. Outros, como Antônio Pitanga e Carolina Dieckman, ficaram em camarotes. A ex-BBB Alane não teve muita sorte: ficou num camarote com visualização prejudicada: havia uma enorme caixa de som em sua frente.

No primeiro bloco de prêmios, o de Samba, Xande de Pilares foi a sensação. Venceu a categoria de melhor lançamento, com seu “Xande canta Caetano”, e melhor intérprete. Melhor grupo ficou com o Revelação, do qual, aliás, Xande já foi líder.

Como é de costume no prêmio, os anúncios dos vencedores foram intercalados com apresentações musicais. Na primeira delas, Jota Pê, Lazzo, Criolo e Ian Clôud cantaram “Gostava tanto de você”. Ney Matogrosso e Simone se juntaram pra fazer “Azul da cor do mar” e “Primavera”. Aos 94 anos, Tony Tornado se juntou a Negra Li, Sandra Sá e Sued Nunes para cantar “Sossego”.

Houve, também, um discurso da ministra da Cultura, Margareth Menezes. Ela elogiou a organização do PMB:

– É um prêmio que traduz a força da nossa música. Eu venho daí também. A gente quer que o prêmio se prolongue mais e mais. É uma noite iluminada – disse a ministra.

O grupo Choro na Rua venceu na categoria de revelação e de melhor música instrumental. No bloco Pop Rock, Mombojó levou a categoria de melhor grupo, Marisa Monte a de melhor intérprete, e Ana Frango Elétrico ganhou a de melhor lançamento com “Me chama de gato que eu sou sua” (confira todos os vencedores na lista abaixo). Jaques Morelenbaum recebeu o inédito “prêmio do músico brasileiro”, categoria estreante no PMB.

Iza, Xande de Pilares, Pedro Sampaio e Márcio Victor fizeram o último show da noite: cantaram juntos “Não quero dinheiro”. Era o fim dos trabalhos da banda que tinha Pretinho Serrinha na direção musical.

A cerimônia encerrou com mais grave, mais agudo, mais eco, mais tudo. No fim das contas, o grande vencedor do Prêmio da Música Brasileira foi Sebastião Rodrigues Maia – ou como definiu Regina Casé, o “babulina, o marmiteiro, o genial, o maior cantor do mundo”.

