MPB Prêmio da Música Brasileira: Saiba quem são os artistas que cantarão Tim Maia na festa O Síndico da MPB é o homenageado da 31ª edição da premiação, que acontece dia 12 de junho, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com transmissão pelo Canal Brasil

Depois de anunciar os seus indicados, o Prêmio da Música Brasileira revelou nesta terça-feira (21) quem serão os artistas a cantar Tim Maia ao vivo, na festa da sua 31ª edição (toda dedicada ao Síndico da MPB), que acontece dia 12 de junho, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pelo Canal Brasil e pelo canal do PMB no YouTube.

Marisa Monte, Ney Matogrosso e Seu Jorge encabeçam o time de 28 grandes nomes da música brasileira que irá fazer as 11 apresentações inéditas de clássicos de Tim Maia. O repertório promete abranger todas as fases de sua carreira, das primeiras canções em inglês, até os grandes hits disco-soul, passando por seu vasto cancioneiro romântico.

Marisa Monte, que gravou clássicos de Tim, como "Chocolate'', "O que me importa" e "These are the songs", abrilhantará a festa com uma recriação de ''Você''. Ney subirá ao palco com Simone para um dueto de "Azul da cor do mar" e "Primavera". E Seu Jorge terá a companhia de dois talentos da nova cena da música urbana brasileira, as baianas Melly e Rachel Reis, em duas faixas dos dois volumes do "Tim Maia Racional", lançados em 1975.

Chico César e Alceu Valença se juntarão à cantora Mônica Salmaso para mostrar lado baião de Tim em ''Coroné Antonio Bento'', ''A Festa do Santo Reis'' e ''Canário do Reino''. Já Zélia Duncan e Silva revisitarão o clássico dueto do cantor com a amiga Gal Costa em "Dia de domingo".

— Organizar um roteiro a respeito desse nosso homenageado, o Tim Maia, talvez seja das coisas mais difíceis que eu já fiz ao longo desses 31 anos do Prêmio – admite o criador e diretor do PMB, José Maurício Machline. — São tantos sucessos, tantas vertentes, tantas músicas indispensáveis desse gênio da composição e do jeito de cantar brasileiro, que é um sofrimento escolher o que tirar. É uma honra a gente poder homenagear esse carioca do subúrbio, preto, no nosso palco''.

Atrações do 31º Prêmio da Música Brasileira

Simone e Ney Matogrosso

Marisa Monte

Chico César, Alceu Valença e Mônica Salmaso

Zélia Duncan e Silva

Seu Jorge, Melly e Rachel Reis

Larissa Luz, Carlinhos Brown e Hiran

Céu e Xamã

Sandra Sá, Margareth Menezes e Sued Nunes

Pedro Sampaio, Márcio Victor (Psirico) e Gloria Groove

Toni Tornado, Lazzo Matumbi, Yan Cloud e Jota.Pê

Cida Moreira e Rico Dalasam

