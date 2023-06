Prêmio da Música Brasileira volta a acontecer após quatro anos; confira vencedores e homenageados

A- A+

Após quatro anos de hiato, o Prêmio da Música Brasileira voltou com sua 30ª edição na noite da última quarta-feira (31). Apresentado pelo influencer Felipe Neto e o ator Lázaro Ramos, o evento aconteceu no Theatro Municipal do Rio de Janeiro e contou com performances de grandes vozes da música nacional.

A musa da noite foi a recordista de troféus Alcione. A cerimônia contou com uma gama de artistas interpretando seus sucessos no palco, com destaque para a colaboração de Pericles e Ferrugem, bastante aplaudida, e Marina Sena - uma das únicas vozes femininas a performar.

Caetano Veloso, Seu Jorge, Diogo Nogueira, e dueto de Maria Bethânia e Gloria Groove também marcaram o evento. Apesar de confirmada para dueto com Seu Jorge, Iza não compareceu. A noite foi encerrada pela própria Marrom, ao lado de Pedro Sampaio e da cadência da bateria da Estação Primeira de Mangueira, que a homenageará no carnaval de 2024. Alcione, por sua vez, homenageou Rita Lee ao interpretar “Pagu”.

Na platéia, uma gama de famosos foram avistados, como Fernanda Montenegro, Fátima Bernardes, Juliette, Daniela Mercury, Ney Matogrosso, Maria Gadu, Aline Wirley, Igor Rickli, Bruna Griphao, entre outros.

Confira os vencedores:

Canção Popular - Dupla

Maiara e Maraísa

Canção Popular - Grupo

Psirico

Canção Popular - Intérprete

Marília Mendonça

Canção Popular - Lançamento

Felipe Cordeiro, Chico César - De Amor, Amor

Lançamento Eletrônico

Batata boy, Garbela - Entre Cidades

Lançamento em Língua Estrangeira

Cássia Eller, Victor Biglione - Cássia Eller & Victor Biglione in blues

Lançamento Erudito

Orquestra Sinfônica Brasileira - Bachiana Nº 4-1 Movimento

Lançamento Infantil

Mundo Bita - É Alegria

Instrumental - Grupo

Letieres Leite, Orkestra Rumpilezz

Instrumental - Solo

Yamandu Costa

Instrumental - Lançamento

Yamandu Costa, Bebê Kramer - Simpatia

MPB - Grupo

Bala Desejo

MPB - Intérprete

Djavan

MPB - Lançamento

Alaíde Costa - O Que Meus Calos Dizem Sobre Mim

Música Urbana - Grupo

Planet Hemp

Música Urbana - Intérprete

Criolo

Música Urbana - Lançamento

Baco Exu do Blues - QVVJFA (Quantas Vezes Você Já Foi Amado?)

Pop/Rock - Grupo

Gilsons

Pop/Rock - Intérprete

Elza Soares

Pop/Rock - Lançamento

Erasmo Carlos - O Futuro Pertence À… Jovem Guarda

Regional - Dupla

Mack e Lyan

Regional - Grupo

Boi Bumbá Garantido

Regional - Intérprete

Alceu Valença

Regional - Lançamento

Elba Ramalho - Elba Ramalho No Maior São João do Mundo (Ao Vivo)

Samba - Grupo

Fundo de Quintal

Samba - Intérprete

Diogo Nogueira

Samba - Martinho da Vila - Mistura Homogênea

Projeto Audiovisual

Gilsons - Pra Gente Acordar (O Filme)

Revelação

Plínio Fernandes

Melhor Canção

Chico Buarque, Hamilton de Holanda - Que Tal um Samba?

Projeto Especial

Alfredo Del-Penho, João Cavalcanti, Moyseis Marques, Pedro Miranda - Desengaiola



