Prêmio de interpretação feminina em Cannes para o conjunto de atrizes de "Emilia Pérez"

A- A+

As atrizes do filme "Emilia Pérez", do francês Jacques Audiard - Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña, Selena Gómez e Adriana Paz - receberam neste sábado o prêmio de interpretação feminina no 77º Festival de Cannes.

A espanhola Karla Sofía Gascón, primeira atriz trans a vencer o prêmio, recebeu a honraria em nome de todas as as intérpretes e dedicou o prêmio "a todas as pessoas trans que sofrem".

Veja também

Argentina Modelo de 60 anos pode vencer Miss Universo Argentina neste sábado; veja critérios do concurso